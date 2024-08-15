15 августа 2024

Дом в ЯНАО залило дождевой водой. Видео

В Ноябрьске жильцы дома остались без света из-за затопленных счетчиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода залила счетчики и дом в Ноябрьске оказался обесточен
Вода залила счетчики и дом в Ноябрьске оказался обесточен Фото:

В Ноябрьске дождевая вода залила дом по улице Цоя во время дождя. Жильцы дома сообщили в социальных сетях, что вода повредила счетчики — электричества нет.

«Улица Цоя, дом №3 — пятый подъезд. Потоп, с пятого по первый этаж. Все счетчики мокрые, со вчерашнего дня нет электричества», — сообщили очевидцы в telegram-канале NSK.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города Ноябрьска. Там ответили, что собственники жилья должны обратиться в свою УК, если та не выполнит обязательств по восстановлению дома — в госжилнадзор.

Видео: telegram-канал NSK.

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В Ноябрьске дождевая вода залила дом по улице Цоя во время дождя. Жильцы дома сообщили в социальных сетях, что вода повредила счетчики — электричества нет. «Улица Цоя, дом №3 — пятый подъезд. Потоп, с пятого по первый этаж. Все счетчики мокрые, со вчерашнего дня нет электричества», — сообщили очевидцы в telegram-канале NSK. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города Ноябрьска. Там ответили, что собственники жилья должны обратиться в свою УК, если та не выполнит обязательств по восстановлению дома — в госжилнадзор. Видео: telegram-канал NSK.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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