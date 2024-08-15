Вода залила счетчики и дом в Ноябрьске оказался обесточен
В Ноябрьске дождевая вода залила дом по улице Цоя во время дождя. Жильцы дома сообщили в социальных сетях, что вода повредила счетчики — электричества нет.
«Улица Цоя, дом №3 — пятый подъезд. Потоп, с пятого по первый этаж. Все счетчики мокрые, со вчерашнего дня нет электричества», — сообщили очевидцы в telegram-канале NSK.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города Ноябрьска. Там ответили, что собственники жилья должны обратиться в свою УК, если та не выполнит обязательств по восстановлению дома — в госжилнадзор.
Видео: telegram-канал NSK.
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