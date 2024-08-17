В Кургане из-за аварии без воды остались более 10 домов

Воду отключили из-за аварии
В Кургане из-за аварии на сетях водопровода временно без воды остались 15 адресов. Об этом сообщили в организации «Водный Союз».
«В связи с аварией на сетях водопровода по улице Пролетарская, 65 без холодного водоснабжения остались адреса: Пролетарская, 65, 67, 69, 71, 82, Станционная, 64, 64б, 68, 70, 72, 74, 74а, 76а. Также воды не будет по адресам Коли Мяготина, 173, 173а», — сообщили в telegram-канале организации.
Ранее на этих адресах уже отключали воду из-за аварии на сетях водопровода. В восстановительных работах были задействованы специалисты и необходимая техника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!