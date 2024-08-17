17 августа 2024
16 августа 2024

В Кургане из-за аварии без воды остались более 10 домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Воду отключили из-за аварии Фото:

В Кургане из-за аварии на сетях водопровода временно без воды остались 15 адресов. Об этом сообщили в организации «Водный Союз».

«В связи с аварией на сетях водопровода по улице Пролетарская, 65 без холодного водоснабжения остались адреса: Пролетарская, 65, 67, 69, 71, 82, Станционная, 64, 64б, 68, 70, 72, 74, 74а, 76а. Также воды не будет по адресам Коли Мяготина, 173, 173а», — сообщили в telegram-канале организации.

Ранее на этих адресах уже отключали воду из-за аварии на сетях водопровода. В восстановительных работах были задействованы специалисты и необходимая техника.

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В Кургане из-за аварии на сетях водопровода временно без воды остались 15 адресов. Об этом сообщили в организации «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по улице Пролетарская, 65 без холодного водоснабжения остались адреса: Пролетарская, 65, 67, 69, 71, 82, Станционная, 64, 64б, 68, 70, 72, 74, 74а, 76а. Также воды не будет по адресам Коли Мяготина, 173, 173а», — сообщили в telegram-канале организации. Ранее на этих адресах уже отключали воду из-за аварии на сетях водопровода. В восстановительных работах были задействованы специалисты и необходимая техника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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