Удивительный огурец уродился в Куртамышском округе
В Куртамышском округе (Курганская область) жители вырастили большой огурец длиной около 40 сантиметров. Об этом рассказали сельчане.
«В куртамышском селе Белоногово вырос гигантский огурец весом 1460 грамм и длиной 40 сантиметров», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике газеты «Голос целинника» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото удивительного овоща.
Ранее жители Кургана открыли для себя новый необычный вид кабачков, которые вырастают в форме шара. Они приспособили их для запекания в духовке.
Огурец из села Белоногово
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