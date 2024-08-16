16 августа 2024

Огурец гигантского размера вырастили курганцы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Овощи, фрукты. Тюмень , овощи, огурцы
Удивительный огурец уродился в Куртамышском округе Фото:

В Куртамышском округе (Курганская область) жители вырастили большой огурец длиной около 40 сантиметров. Об этом рассказали сельчане.

«В куртамышском селе Белоногово вырос гигантский огурец весом 1460 грамм и длиной 40 сантиметров», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике газеты «Голос целинника» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото удивительного овоща.

Ранее жители Кургана открыли для себя новый необычный вид кабачков, которые вырастают в форме шара. Они приспособили их для запекания в духовке.

Огурец из села Белоногово
Огурец из села Белоногово
Фото:

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В Куртамышском округе (Курганская область) жители вырастили большой огурец длиной около 40 сантиметров. Об этом рассказали сельчане. «В куртамышском селе Белоногово вырос гигантский огурец весом 1460 грамм и длиной 40 сантиметров», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике газеты «Голос целинника» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото удивительного овоща. Ранее жители Кургана открыли для себя новый необычный вид кабачков, которые вырастают в форме шара. Они приспособили их для запекания в духовке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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