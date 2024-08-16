Огурец гигантского размера вырастили курганцы. Фото

17 августа 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Удивительный огурец уродился в Куртамышском округе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Куртамышском округе (Курганская область) жители вырастили большой огурец длиной около 40 сантиметров. Об этом рассказали сельчане. «В куртамышском селе Белоногово вырос гигантский огурец весом 1460 грамм и длиной 40 сантиметров», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике газеты «Голос целинника» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото удивительного овоща. Ранее жители Кургана открыли для себя новый необычный вид кабачков, которые вырастают в форме шара. Они приспособили их для запекания в духовке. Огурец из села Белоногово РГ «Голос целинника» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Куртамышском округе (Курганская область) жители вырастили большой огурец длиной около 40 сантиметров. Об этом рассказали сельчане. «В куртамышском селе Белоногово вырос гигантский огурец весом 1460 грамм и длиной 40 сантиметров», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике газеты «Голос целинника» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото удивительного овоща. Ранее жители Кургана открыли для себя новый необычный вид кабачков, которые вырастают в форме шара. Они приспособили их для запекания в духовке.