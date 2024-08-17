Участников шпионского скандала в детсаду Кургана вызывают на опросы

Участники скандала в курганском частном детсаду будут опрошены

18 августа 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Женщина жаловалась, что в детсаду ее сын получил синяки и царапины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственный комитет России по Курганской области и отдел по делам несовершеннолетних опросят участников скандала в частном детском саду «Мишутка» после жалоб жительницы Кургана, что на теле ее сына были обнаружены синяки и царапины от ногтей. Об этом URA.RU рассказала мама ребенка. «Были вчера в отделе по делам несовершеннолетних и в Следственном комитете. Сказали, что сейчас будут вызывать всех на опрос и все проверять. Ситуацию изучают с разных сторон, чтобы понять, заводить ли уголовное дело», — рассказала мама мальчика. Ранее жительница Кургана пожаловалась на частный детский сад. Она отправила своего ребенка в сад со смарт-часами после того, как заметила на его руках царапины от ногтей и синяки. Женщина при помощи микрофона на часах услышала, что ее сын долго ревет, но воспитатель не пытается его успокоить, выражая неприязнь и требуя «закрыть рот». Инцидентом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России по Курганской области и отдел по делам несовершеннолетних опросят участников скандала в частном детском саду «Мишутка» после жалоб жительницы Кургана, что на теле ее сына были обнаружены синяки и царапины от ногтей. Об этом URA.RU рассказала мама ребенка. «Были вчера в отделе по делам несовершеннолетних и в Следственном комитете. Сказали, что сейчас будут вызывать всех на опрос и все проверять. Ситуацию изучают с разных сторон, чтобы понять, заводить ли уголовное дело», — рассказала мама мальчика. Ранее жительница Кургана пожаловалась на частный детский сад. Она отправила своего ребенка в сад со смарт-часами после того, как заметила на его руках царапины от ногтей и синяки. Женщина при помощи микрофона на часах услышала, что ее сын долго ревет, но воспитатель не пытается его успокоить, выражая неприязнь и требуя «закрыть рот». Инцидентом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.