17 августа 2024
16 августа 2024

Участников шпионского скандала в детсаду Кургана вызывают на опросы

Участники скандала в курганском частном детсаду будут опрошены
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение
Женщина жаловалась, что в детсаду ее сын получил синяки и царапины Фото:

Следственный комитет России по Курганской области и отдел по делам несовершеннолетних опросят участников скандала в частном детском саду «Мишутка» после жалоб жительницы Кургана, что на теле ее сына были обнаружены синяки и царапины от ногтей. Об этом URA.RU рассказала мама ребенка.

«Были вчера в отделе по делам несовершеннолетних и в Следственном комитете. Сказали, что сейчас будут вызывать всех на опрос и все проверять. Ситуацию изучают с разных сторон, чтобы понять, заводить ли уголовное дело», — рассказала мама мальчика.

Ранее жительница Кургана пожаловалась на частный детский сад. Она отправила своего ребенка в сад со смарт-часами после того, как заметила на его руках царапины от ногтей и синяки. Женщина при помощи микрофона на часах услышала, что ее сын долго ревет, но воспитатель не пытается его успокоить, выражая неприязнь и требуя «закрыть рот». Инцидентом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

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Следственный комитет России по Курганской области и отдел по делам несовершеннолетних опросят участников скандала в частном детском саду «Мишутка» после жалоб жительницы Кургана, что на теле ее сына были обнаружены синяки и царапины от ногтей. Об этом URA.RU рассказала мама ребенка. «Были вчера в отделе по делам несовершеннолетних и в Следственном комитете. Сказали, что сейчас будут вызывать всех на опрос и все проверять. Ситуацию изучают с разных сторон, чтобы понять, заводить ли уголовное дело», — рассказала мама мальчика. Ранее жительница Кургана пожаловалась на частный детский сад. Она отправила своего ребенка в сад со смарт-часами после того, как заметила на его руках царапины от ногтей и синяки. Женщина при помощи микрофона на часах услышала, что ее сын долго ревет, но воспитатель не пытается его успокоить, выражая неприязнь и требуя «закрыть рот». Инцидентом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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