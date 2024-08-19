Курганцам рассказали, чем опасно переедание яблок

Яблоки – один из самых полезных фруктов, но при чрезмерном употреблении может вызвать расстройство пищеварения. Об этом рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Курганской области. С осторожностью этот фрукт нужно есть людям с повышенным сахарам.
«Яблоки содержат клетчатку, чрезмерное их употребление может вызвать проблемы с пищеварением, такие как: колиты, язва, гастрит. Людям с повышенным уровнем сахара следует учитывать, что красные и желтые сорта содержат больше сахара», — отмечают специалисты ведомства.
Ешьте яблоки с кожурой
Большая часть полезных веществ находится в кожуре и мякоти яблок, поэтому рекомендуется есть их целиком. Максимальное количество витамина С содержится в свежих яблоках. Также фрукты содержат витамины группы B, бета-каротин, микроэлементы, пектины. Зеленые яблоки относят к продуктам с низким гликемическим индексом (способность продукта повышать уровень сахара крови). Они полезны для профилактики анемии, болезней сосудов, благоприятны для нервной системы.
Косточки яблок богаты йодом. Однако они также содержат ядовитый глюкозид амигдалин. В умеренных дозах он может быть полезен, но в больших количествах становится токсичным.
Как и сколько хранить яблоки
Яблоки разных сортов имеют различное время хранения. Летние сорта сохраняются в среднем 2-4 недели. Осенние и зимние сохраняются от 7 месяцев до года. Летние яблоки требуют температуры не ниже 0°C. Зимние сорта могут выдерживать понижение до -3°C, но не переносят повышение температуры выше +5°C. Хранить яблоки рекомендуется отдельно от других фруктов и овощей. При хранении яблоки выделяют этилен, который способствует быстрому созреванию и порче «соседей».
Подгнившие яблоки вредны
В магазинах выбирайте яблоки без пятен, помятостей и признаков гниения. Подгнившие плоды могут накапливать микотоксин патулин, вредный для здоровья. Для длительной транспортировки и хранения яблоки часто покрывают воском или обрабатывают специальными препаратами. Поэтому перед употреблением такие фрукты нужно тщательно промывать горячей водой. Упаковка яблок должна быть жесткой. На упаковке продавец обязан указывать наименование, страну происхождения, товарный сорт, дату сбора и упаковки, а также срок годности.
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