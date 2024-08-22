Военнослужащие 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» отомстили ВСУ за смерть курганского командира и уничтожили вражеский опорный пункт. Об этом сообщается в одном из волонтерских telegram-чатов.
«Курганский командир с группой взял опорник ВСУ и ликвидировал 8 противников, но из-под обстрела украинских боевиков выйти не смог. Воины из 137-й отдельной штурмовой бригады „Урал“ отправили снаряд вражеской стороне», — сообщили в волонтерском чате «Шадринск за Победу». Бойцы из бригады «Урал» отметили, что этим снарядом уничтожили вражеский опорный пункт, отомстив за своего командира.
Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата» Лапа пообещал мстить ВСУ за погибшего комбата. Военнослужащий сказал, что будут бить по нацистам со всех орудий.
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Военнослужащие 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» отомстили ВСУ за смерть курганского командира и уничтожили вражеский опорный пункт. Об этом сообщается в одном из волонтерских telegram-чатов. «Курганский командир с группой взял опорник ВСУ и ликвидировал 8 противников, но из-под обстрела украинских боевиков выйти не смог. Воины из 137-й отдельной штурмовой бригады „Урал“ отправили снаряд вражеской стороне», — сообщили в волонтерском чате «Шадринск за Победу». Бойцы из бригады «Урал» отметили, что этим снарядом уничтожили вражеский опорный пункт, отомстив за своего командира. Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата» Лапа пообещал мстить ВСУ за погибшего комбата. Военнослужащий сказал, что будут бить по нацистам со всех орудий.