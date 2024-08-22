22 августа 2024

Бойцы штурмовой бригады «Урал» отомстили ВСУ за смерть курганского командира. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, stock
Бойцы бригады «Урал» отомстили ВСУ за курганского командира Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» отомстили ВСУ за смерть курганского командира и уничтожили вражеский опорный пункт. Об этом сообщается в одном из волонтерских telegram-чатов.

«Курганский командир с группой взял опорник ВСУ и ликвидировал 8 противников, но из-под обстрела украинских боевиков выйти не смог. Воины из 137-й отдельной штурмовой бригады „Урал“ отправили снаряд вражеской стороне», — сообщили в волонтерском чате «Шадринск за Победу». Бойцы из бригады «Урал» отметили, что этим снарядом уничтожили вражеский опорный пункт, отомстив за своего командира.

Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата» Лапа пообещал мстить ВСУ за погибшего комбата. Военнослужащий сказал, что будут бить по нацистам со всех орудий.

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Военнослужащие 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» отомстили ВСУ за смерть курганского командира и уничтожили вражеский опорный пункт. Об этом сообщается в одном из волонтерских telegram-чатов. «Курганский командир с группой взял опорник ВСУ и ликвидировал 8 противников, но из-под обстрела украинских боевиков выйти не смог. Воины из 137-й отдельной штурмовой бригады „Урал“ отправили снаряд вражеской стороне», — сообщили в волонтерском чате «Шадринск за Победу». Бойцы из бригады «Урал» отметили, что этим снарядом уничтожили вражеский опорный пункт, отомстив за своего командира. Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата» Лапа пообещал мстить ВСУ за погибшего комбата. Военнослужащий сказал, что будут бить по нацистам со всех орудий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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