Бойцы штурмовой бригады «Урал» отомстили ВСУ за смерть курганского командира. Видео

23 августа 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Бойцы бригады «Урал» отомстили ВСУ за курганского командира Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» отомстили ВСУ за смерть курганского командира и уничтожили вражеский опорный пункт. Об этом сообщается в одном из волонтерских telegram-чатов. «Курганский командир с группой взял опорник ВСУ и ликвидировал 8 противников, но из-под обстрела украинских боевиков выйти не смог. Воины из 137-й отдельной штурмовой бригады „Урал“ отправили снаряд вражеской стороне», — сообщили в волонтерском чате «Шадринск за Победу». Бойцы из бригады «Урал» отметили, что этим снарядом уничтожили вражеский опорный пункт, отомстив за своего командира. Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата» Лапа пообещал мстить ВСУ за погибшего комбата. Военнослужащий сказал, что будут бить по нацистам со всех орудий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» отомстили ВСУ за смерть курганского командира и уничтожили вражеский опорный пункт. Об этом сообщается в одном из волонтерских telegram-чатов. «Курганский командир с группой взял опорник ВСУ и ликвидировал 8 противников, но из-под обстрела украинских боевиков выйти не смог. Воины из 137-й отдельной штурмовой бригады „Урал“ отправили снаряд вражеской стороне», — сообщили в волонтерском чате «Шадринск за Победу». Бойцы из бригады «Урал» отметили, что этим снарядом уничтожили вражеский опорный пункт, отомстив за своего командира. Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата» Лапа пообещал мстить ВСУ за погибшего комбата. Военнослужащий сказал, что будут бить по нацистам со всех орудий.