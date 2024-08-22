Загадочная гибель директора школы и новый мэр Нового Уренгоя: главные события 22 августа на Ямале

Новый Уренгой возглавил новый мэр
Новый Уренгой (ЯНАО) официально возглавил Антон Колодин, звезды эстрады в ЯНАО и гибель директора ноябрьской школы № 10 Мирослава Шафрана. Об этих и других событиях у вечеру 22 августа, читайте в материале URA.RU.
- Новым мэром Нового Уренгоя стал Антон Колодин. Депутаты избрали его на внеочередном заседании городской думы;
- В Москве при невыясненных обстоятельствах погиб директор школы № 10 Мирослав Шафран. Он возглавлял учебное заведение десять лет, его гибель подтвердили коллеги;
- Артисты эстрады Лариса Долина и Александр Иванов посетят Ямал с концертами. Долина выступит в Губкинском, а Иванов на Дне города Муравленко;
- В поселке Заполярный на 12 дней закрыли единственную аптеку. Причиной стал уход в отпуск сотрудника;
- Цех бортового питания АК «Ямал» проверит прокуратура. Надзорное ведомство обратило внимание на информацию о якобы просроченных продуктах и антисанитарии царящей в цеху;
- Президент РФ Владимир Путин отметил медалями и почетными званиями жителей ЯНАО. Всего в список попали 16 человек;
- На дорогах Ямала строятся два новых пункта весогабаритного контроля. Пункты заработают на участках Лабытнанги — Харп и Правохеттинский — Надым;
- В Новом Уренгое компенсацию за аренду жилья будут получать приезжие специалисты бюджетной сферы. Ежемесячная компенсация составит 25 тысяч рублей;
- Работники больницы в Лабытнанги пожаловались на уменьшение стимулирующих выплат. Окружная прокуратура проведет проверочные мероприятия по данному факту;
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