Загадочная гибель директора школы и новый мэр Нового Уренгоя: главные события 22 августа на Ямале

В Москве погиб директор ноябрьской школы №10 Мирослав Шафран
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Новый Уренгой возглавил новый мэр
Новый Уренгой возглавил новый мэр Фото:

Новый Уренгой (ЯНАО) официально возглавил Антон Колодин, звезды эстрады в ЯНАО и гибель директора ноябрьской школы № 10 Мирослава Шафрана. Об этих и других событиях у вечеру 22 августа, читайте в материале URA.RU.

  • Новым мэром Нового Уренгоя стал Антон Колодин. Депутаты избрали его на внеочередном заседании городской думы; 
  • В Москве при невыясненных обстоятельствах погиб директор школы № 10 Мирослав Шафран. Он возглавлял учебное заведение десять лет, его гибель подтвердили коллеги; 
  • Артисты эстрады Лариса Долина и Александр Иванов посетят Ямал с концертами. Долина выступит в Губкинском, а Иванов на Дне города Муравленко;  
  • В поселке Заполярный на 12 дней закрыли единственную аптеку. Причиной стал уход в отпуск сотрудника;
  • Цех бортового питания АК «Ямал» проверит прокуратура. Надзорное ведомство обратило внимание на информацию о якобы просроченных продуктах и антисанитарии царящей в цеху;
  • Президент РФ Владимир Путин отметил медалями и почетными званиями жителей ЯНАО. Всего в список попали 16 человек;
  • На дорогах Ямала строятся два новых пункта весогабаритного контроля. Пункты заработают на участках Лабытнанги — Харп и Правохеттинский — Надым;
  • В Новом Уренгое компенсацию за аренду жилья будут получать приезжие специалисты бюджетной сферы. Ежемесячная компенсация составит 25 тысяч рублей;
  • Работники больницы в Лабытнанги пожаловались на уменьшение стимулирующих выплат. Окружная прокуратура проведет проверочные мероприятия по данному факту; 

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Новый Уренгой (ЯНАО) официально возглавил Антон Колодин, звезды эстрады в ЯНАО и гибель директора ноябрьской школы № 10 Мирослава Шафрана. Об этих и других событиях у вечеру 22 августа, читайте в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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