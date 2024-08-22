22 августа 2024

Курганец угнал мотоцикл и питбайк, пытаясь уехать из села

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец угнал мотоцикл и питбайк
Курганец угнал мотоцикл и питбайк Фото:

В Катайском округе Курганской области местный житель угнал мотоцикл и питбайк, пытаясь покинуть село. Данная информация размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

Полицейскими был задержан молодой человек, признавшийся в угоне мотоцикла и краже питбайка. «Он пояснил, что хотел уехать из села. Прокатившись на мотоцикле, он бросил транспортное средство, а похищенный питбайк спрятал в кустах, чтобы в дальнейшем распорядиться им по своему усмотрению», — сообщают в полиции.

Молодой человек угнал мотоцикл 19 августа, а питбайк 20-го. Оба транспортных средства были обнаружены и возвращены владельцам. Подозреваемый был задержан. Его обвинили в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения и краже.

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В Катайском округе Курганской области местный житель угнал мотоцикл и питбайк, пытаясь покинуть село. Данная информация размещена на сайте УМВД России по Курганской области. Полицейскими был задержан молодой человек, признавшийся в угоне мотоцикла и краже питбайка. «Он пояснил, что хотел уехать из села. Прокатившись на мотоцикле, он бросил транспортное средство, а похищенный питбайк спрятал в кустах, чтобы в дальнейшем распорядиться им по своему усмотрению», — сообщают в полиции. Молодой человек угнал мотоцикл 19 августа, а питбайк 20-го. Оба транспортных средства были обнаружены и возвращены владельцам. Подозреваемый был задержан. Его обвинили в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения и краже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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