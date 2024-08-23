23 августа 2024

Захваченных в Курской области тюменских военных вызволили из плена

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятеро тюменцев забрали из плена ВСУ
Пятеро тюменцев забрали из плена ВСУ Фото:

Пятерых военных из Тюменской области, которые были захвачены в Курской области, освободили из плена. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Пятеро военнослужащих из Тюменской области, захваченных в плен в Курской области, освобождены… Вопросы возвращения из плена военнослужащих с территории Украины находятся на контроле Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — написано в telegram-канале ведомства.

Скоро тюменцы смогут вернуться домой. Сейчас они вместе со всей группой находятся в Белоруссии. По приезде в Россию им предстоит реабилитация и прохождение лечения в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены срочники, освобожденные из плена ВСУ в Курской области. Срочникам оказывают медицинскую помощь и размещают в автобусах.

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Пятерых военных из Тюменской области, которые были захвачены в Курской области, освободили из плена. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Пятеро военнослужащих из Тюменской области, захваченных в плен в Курской области, освобождены… Вопросы возвращения из плена военнослужащих с территории Украины находятся на контроле Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — написано в telegram-канале ведомства. Скоро тюменцы смогут вернуться домой. Сейчас они вместе со всей группой находятся в Белоруссии. По приезде в Россию им предстоит реабилитация и прохождение лечения в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены срочники, освобожденные из плена ВСУ в Курской области. Срочникам оказывают медицинскую помощь и размещают в автобусах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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