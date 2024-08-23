Захваченных в Курской области тюменских военных вызволили из плена

Пятерых военных из Тюменской области, которые были захвачены в Курской области, освободили из плена. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«Пятеро военнослужащих из Тюменской области, захваченных в плен в Курской области, освобождены… Вопросы возвращения из плена военнослужащих с территории Украины находятся на контроле Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — написано в telegram-канале ведомства.
Скоро тюменцы смогут вернуться домой. Сейчас они вместе со всей группой находятся в Белоруссии. По приезде в Россию им предстоит реабилитация и прохождение лечения в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены срочники, освобожденные из плена ВСУ в Курской области. Срочникам оказывают медицинскую помощь и размещают в автобусах.
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