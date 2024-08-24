Минобороны показало кадры освобожденных из плена ВСУ срочников

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Срочников, освобожденных из плена ВСУ в Курской области, размещают в автобусах для отправки в безопасные зоны, заявили в МО РФ
Срочников, освобожденных из плена ВСУ в Курской области, размещают в автобусах для отправки в безопасные зоны, заявили в МО РФ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены срочники, освобожденные из плена ВСУ в Курской области. Срочникам оказывают медицинскую помощь и размещают в автобусах.

«Наши парни возвращаются домой!» — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. На видео можно заметить, как срочники размещаются в автобусах. Некоторые из них предварительно проходят медосмотр в мобильных пунктах, им всем выданы продуктовые наборы. 

Ранее МО РФ сообщило о возвращении 115 срочников из плена ВСУ. В обмен на освобождение российских бойцов Россия передала такое же количество украинских военнопленных.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что обмен состоялся благодаря гуманитарному посредничеству ОАЭ. 

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Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены срочники, освобожденные из плена ВСУ в Курской области. Срочникам оказывают медицинскую помощь и размещают в автобусах. «Наши парни возвращаются домой!» — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. На видео можно заметить, как срочники размещаются в автобусах. Некоторые из них предварительно проходят медосмотр в мобильных пунктах, им всем выданы продуктовые наборы.  Ранее МО РФ сообщило о возвращении 115 срочников из плена ВСУ. В обмен на освобождение российских бойцов Россия передала такое же количество украинских военнопленных. «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что обмен состоялся благодаря гуманитарному посредничеству ОАЭ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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