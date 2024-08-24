В Кургане без воды остались два детсада и жилые дома

25 августа 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Без воды остались детские сады и многоквартирные дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за аварии на водопроводах без воды остались два детских сада и жилые дома. Об этом сообщили в организации «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на водопроводах по ул. К. Мяготина, 79 и ул. 3 микрорайон, 9 без холодного водоснабжения: К. Мяготина, 77А (детский сад №37), 3 микрорайон, 11А (детский сад №135). Также вода не поступает по адресам: К. Мяготина, 77, 79, 81, т/п №48 и №112, 3 микрорайон, 5, 6, 6А, 6Б, 8, 9, 9В, 9Г, 11А», — сообщили в telegram-канале организации. На местах аварий работают бригады компании. Сообщалось, что в Кургане коммунальщики устраняют аварию на водопроводе на улице Сухэ-Батора. Без холодной воды остался детский сад №62 и несколько многоквартирных домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане из-за аварии на водопроводах без воды остались два детских сада и жилые дома. Об этом сообщили в организации «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на водопроводах по ул. К. Мяготина, 79 и ул. 3 микрорайон, 9 без холодного водоснабжения: К. Мяготина, 77А (детский сад №37), 3 микрорайон, 11А (детский сад №135). Также вода не поступает по адресам: К. Мяготина, 77, 79, 81, т/п №48 и №112, 3 микрорайон, 5, 6, 6А, 6Б, 8, 9, 9В, 9Г, 11А», — сообщили в telegram-канале организации. На местах аварий работают бригады компании. Сообщалось, что в Кургане коммунальщики устраняют аварию на водопроводе на улице Сухэ-Батора. Без холодной воды остался детский сад №62 и несколько многоквартирных домов.