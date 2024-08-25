25 августа 2024
24 августа 2024

Власти ХМАО помогли школьнику из Макеевки встретиться с футболистом Акинфеевым

© Служба новостей «URA.RU»
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Макеевчанин встретился с футболистом Акинфеевым благодаря "Елке желаний"
Макеевчанин встретился с футболистом Акинфеевым благодаря "Елке желаний" Фото:

Двенадцатилетний школьник из Макеевки Егор Зарипов встретился с футболистом из ЦСКА Игорем Акинфеевым. Воплотить мечту помогли чиновники «Стройкомплекса ХМАО» в рамках акции «Елка желаний».

«Егор на трибуне столичного стадиона, а потом и на игровом поле — рядом со звездой российского футбола. Игорь Акинфеев подарил парню фирменную футболку „ЦСКА“ с фамилией „ЗАРИПОВ“ и комплект клубной атрибутики», — следует из сообщения, опубликованного в telegram-канале окружного стройкомплекса.

Акинфеев пожелал своему маленькому поклоннику стать вратарем. Сам школьник занимался в футбольной секции.

Познакомить макеевчанина со звездным футболистом пообещал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев в канун Нового года. Ему попался шар с «Елки желаний» с мечтой Егора.

Юный макеевчанин встретился со звездным футболистом благодаря "Елке желаний"
Юный макеевчанин встретился со звездным футболистом благодаря "Елке желаний"
Фото:

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Двенадцатилетний школьник из Макеевки Егор Зарипов встретился с футболистом из ЦСКА Игорем Акинфеевым. Воплотить мечту помогли чиновники «Стройкомплекса ХМАО» в рамках акции «Елка желаний». «Егор на трибуне столичного стадиона, а потом и на игровом поле — рядом со звездой российского футбола. Игорь Акинфеев подарил парню фирменную футболку „ЦСКА“ с фамилией „ЗАРИПОВ“ и комплект клубной атрибутики», — следует из сообщения, опубликованного в telegram-канале окружного стройкомплекса. Акинфеев пожелал своему маленькому поклоннику стать вратарем. Сам школьник занимался в футбольной секции. Познакомить макеевчанина со звездным футболистом пообещал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев в канун Нового года. Ему попался шар с «Елки желаний» с мечтой Егора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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