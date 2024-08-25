Власти ХМАО помогли школьнику из Макеевки встретиться с футболистом Акинфеевым

Двенадцатилетний школьник из Макеевки Егор Зарипов встретился с футболистом из ЦСКА Игорем Акинфеевым. Воплотить мечту помогли чиновники «Стройкомплекса ХМАО» в рамках акции «Елка желаний».
«Егор на трибуне столичного стадиона, а потом и на игровом поле — рядом со звездой российского футбола. Игорь Акинфеев подарил парню фирменную футболку „ЦСКА“ с фамилией „ЗАРИПОВ“ и комплект клубной атрибутики», — следует из сообщения, опубликованного в telegram-канале окружного стройкомплекса.
Акинфеев пожелал своему маленькому поклоннику стать вратарем. Сам школьник занимался в футбольной секции.
Познакомить макеевчанина со звездным футболистом пообещал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев в канун Нового года. Ему попался шар с «Елки желаний» с мечтой Егора.
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