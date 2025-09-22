В Сургуте сдвинули сроки подачи отопления в жилые дома

В многоквартирные дома Сургута (ХМАО) дадут тепло 23 сентября 2025 года. Весь жилой фонд обещают подключить за пять дней, сообщили «Городские тепловые сети» в телеграм-канале.
«Согласно постановлению администрации города, отопительный сезон 2025–2026 годов начинается с 23 сентября. Суммарное время подачи тепловой энергии всем подготовленным потребителям займет не более пяти суток», — говорится в сообщении.
В школах, детсадах и медучреждениях города батареи включили 10 сентября. Подключение проводили по заявкам.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте отопительный сезон стартовал 11 сентября с подачи тепла в социальные объекты. Жилые дома должны были подключить к 15 сентября, однако сроки были изменены.
