Вице-губернатор ХМАО пообещал познакомить школьника из Макеевки с футболистом Акинфеевым

Стройкомплекс Югры исполнит новогодние желания детей из ДНР и ХМАО

25 декабря 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Встретиться с Игорем Акинфеевым пожелал мальчик из ДНР в рамках акции «Елка желаний» в ХМАО Фото: Илья Московец © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пообещал познакомить школьника из Макеевки (ДНР) Егора Зарипова со знаменитым футбольным вратарем Игорем Акинфеевым. Вместе с командой строительного комплекса Югры он исполнит желания детей в рамках акции «Елка желаний». «Ежегодно с командой стройкомплекса Югры мы участвуем во всероссийской акции „Елка желаний“, исполняем мечты детишек. Егор Зарипов живет в ДНР, учится в 6-м классе, он увлекается футболом и мечтает встретиться с Игорем Акинфеевым. Будем исполнять желание и устроим встречу с футболистом», — сказал Ислаев, сняв шар с «Елки желаний». Видео размещено в официальной группе стройкомплекса Югры в социальной сети «ВКонтакте». Также вице-губернатор пообещал маленьким жителям Ханты-Мансийска ударную установку, билеты в московский музей РЖД, знакомство с машинистом поезда и подарок-сюрприз. Также заветные желания детей из ХМАО исполнят департаменты строительства и ЖКХ, пространственного развития и архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта. Директор депстроя Матвей Каров пообещал сюрпризы четырем маленьким жителям Макеевки, трем юным жительницам Югры и планшет девочке из Советского. Всего подарки от стройкомплекса получат 20 детей. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила новогоднее желание ребенка из Макеевки. Она подарила мальчику гитару, о которой он мечтал. Автор видео: Стройкомплекс Югры Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пообещал познакомить школьника из Макеевки (ДНР) Егора Зарипова со знаменитым футбольным вратарем Игорем Акинфеевым. Вместе с командой строительного комплекса Югры он исполнит желания детей в рамках акции «Елка желаний». «Ежегодно с командой стройкомплекса Югры мы участвуем во всероссийской акции „Елка желаний“, исполняем мечты детишек. Егор Зарипов живет в ДНР, учится в 6-м классе, он увлекается футболом и мечтает встретиться с Игорем Акинфеевым. Будем исполнять желание и устроим встречу с футболистом», — сказал Ислаев, сняв шар с «Елки желаний». Видео размещено в официальной группе стройкомплекса Югры в социальной сети «ВКонтакте». Также вице-губернатор пообещал маленьким жителям Ханты-Мансийска ударную установку, билеты в московский музей РЖД, знакомство с машинистом поезда и подарок-сюрприз. Также заветные желания детей из ХМАО исполнят департаменты строительства и ЖКХ, пространственного развития и архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта. Директор депстроя Матвей Каров пообещал сюрпризы четырем маленьким жителям Макеевки, трем юным жительницам Югры и планшет девочке из Советского. Всего подарки от стройкомплекса получат 20 детей. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила новогоднее желание ребенка из Макеевки. Она подарила мальчику гитару, о которой он мечтал. Автор видео: Стройкомплекс Югры