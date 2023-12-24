Вице-губернатор ХМАО пообещал познакомить школьника из Макеевки с футболистом Акинфеевым

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пообещал познакомить школьника из Макеевки (ДНР) Егора Зарипова со знаменитым футбольным вратарем Игорем Акинфеевым. Вместе с командой строительного комплекса Югры он исполнит желания детей в рамках акции «Елка желаний».
«Ежегодно с командой стройкомплекса Югры мы участвуем во всероссийской акции „Елка желаний“, исполняем мечты детишек. Егор Зарипов живет в ДНР, учится в 6-м классе, он увлекается футболом и мечтает встретиться с Игорем Акинфеевым. Будем исполнять желание и устроим встречу с футболистом», — сказал Ислаев, сняв шар с «Елки желаний». Видео размещено в официальной группе стройкомплекса Югры в социальной сети «ВКонтакте».
Также вице-губернатор пообещал маленьким жителям Ханты-Мансийска ударную установку, билеты в московский музей РЖД, знакомство с машинистом поезда и подарок-сюрприз. Также заветные желания детей из ХМАО исполнят департаменты строительства и ЖКХ, пространственного развития и архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта.
Директор депстроя Матвей Каров пообещал сюрпризы четырем маленьким жителям Макеевки, трем юным жительницам Югры и планшет девочке из Советского. Всего подарки от стройкомплекса получат 20 детей.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила новогоднее желание ребенка из Макеевки. Она подарила мальчику гитару, о которой он мечтал.
Автор видео: Стройкомплекс Югры
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