В Тюменской области родился малыш с редкой мутацией

В Тюменской области у новорожденного выявили редкое генетическое заболевание
В Тюменской области родился ребенок с карликовостью — это первый случай в 2024 году. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.
«В настоящий момент в Тюменской области зафиксирован один случай рождения ребенка с ахондроплазией», — рассказали URA.RU в департаменте. Простым языком данное заболевание называют карликовостью.
Как ранее писало агентство, подобный случай в Тюменской области был зарегистрирован и в прошлом, 2023 году. Также в регионе рождались дети со «стеклянными» костями и другими мутациями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!