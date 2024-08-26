26 августа 2024

В Тюменской области родился малыш с редкой мутацией

В Тюмени появился на свет ребенок с карликовостью
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области у новорожденного выявили редкое генетическое заболевание
В Тюменской области у новорожденного выявили редкое генетическое заболевание Фото:

В Тюменской области родился ребенок с карликовостью — это первый случай в 2024 году. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

«В настоящий момент в Тюменской области зафиксирован один случай рождения ребенка с ахондроплазией», — рассказали URA.RU в департаменте. Простым языком данное заболевание называют карликовостью.

Как ранее писало агентство, подобный случай в Тюменской области был зарегистрирован и в прошлом, 2023 году. Также в регионе рождались дети со «стеклянными» костями и другими мутациями.

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В Тюменской области родился ребенок с карликовостью — это первый случай в 2024 году. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. «В настоящий момент в Тюменской области зафиксирован один случай рождения ребенка с ахондроплазией», — рассказали URA.RU в департаменте. Простым языком данное заболевание называют карликовостью. Как ранее писало агентство, подобный случай в Тюменской области был зарегистрирован и в прошлом, 2023 году. Также в регионе рождались дети со «стеклянными» костями и другими мутациями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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