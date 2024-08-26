26 августа 2024

В Тюмени при пожаре погибли дети-близнецы и юноша

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачам скорой не удалось спасти пострадавших
Врачам скорой не удалось спасти пострадавших Фото:

В Тюмени 27 августа при пожаре погибли два ребенка и юноша. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Вызов поступил 27 августа в 13:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:28. На месте происшествия работало четыре бригады. Медики боролись за жизнь троих пациентов — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось», — сообщили в ведомстве.

По данным источников URA.RU, погибшие дети были девятилетним близнецами. Третьей жертве — 18 лет. Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ.

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В Тюмени 27 августа при пожаре погибли два ребенка и юноша. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Вызов поступил 27 августа в 13:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:28. На месте происшествия работало четыре бригады. Медики боролись за жизнь троих пациентов — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось», — сообщили в ведомстве. По данным источников URA.RU, погибшие дети были девятилетним близнецами. Третьей жертве — 18 лет. Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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