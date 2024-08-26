В Тюмени при пожаре погибли дети-близнецы и юноша

Врачам скорой не удалось спасти пострадавших
В Тюмени 27 августа при пожаре погибли два ребенка и юноша. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Вызов поступил 27 августа в 13:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:28. На месте происшествия работало четыре бригады. Медики боролись за жизнь троих пациентов — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось», — сообщили в ведомстве.
По данным источников URA.RU, погибшие дети были девятилетним близнецами. Третьей жертве — 18 лет. Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ.
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