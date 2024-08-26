26 августа 2024

В Тюмени запустят новые маршруты школьных автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас автобусы готовят к работе и проводят их техосмотр
Сейчас автобусы готовят к работе и проводят их техосмотр Фото:

В грядущем учебном году в Тюмени появится два новых маршрута школьных автобусов. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«В новом учебном году перевозка детей будет организована в 16 образовательных организациях. К уже существующим маршрутам добавилось еще два: от школы №22 до школ №95 (ул. Ставропольская, 137) и №38 (ул. Кемеровская, 1б), а также от школы №94 (ост. „Муравленко“ — ост. „Филиал библиотеки им. А.С. Пушкина“) до ЖК „Ария“», — сообщил в мэрии.

Для перевозки детей в городе задействуют 92 автобуса. Из них 25 — новые.

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В грядущем учебном году в Тюмени появится два новых маршрута школьных автобусов. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «В новом учебном году перевозка детей будет организована в 16 образовательных организациях. К уже существующим маршрутам добавилось еще два: от школы №22 до школ №95 (ул. Ставропольская, 137) и №38 (ул. Кемеровская, 1б), а также от школы №94 (ост. „Муравленко“ — ост. „Филиал библиотеки им. А.С. Пушкина“) до ЖК „Ария“», — сообщил в мэрии. Для перевозки детей в городе задействуют 92 автобуса. Из них 25 — новые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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