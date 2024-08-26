В Тюмени запустят новые маршруты школьных автобусов

Сейчас автобусы готовят к работе и проводят их техосмотр
В грядущем учебном году в Тюмени появится два новых маршрута школьных автобусов. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«В новом учебном году перевозка детей будет организована в 16 образовательных организациях. К уже существующим маршрутам добавилось еще два: от школы №22 до школ №95 (ул. Ставропольская, 137) и №38 (ул. Кемеровская, 1б), а также от школы №94 (ост. „Муравленко“ — ост. „Филиал библиотеки им. А.С. Пушкина“) до ЖК „Ария“», — сообщил в мэрии.
Для перевозки детей в городе задействуют 92 автобуса. Из них 25 — новые.
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