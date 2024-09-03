В Тюмени байкер прокатился на одном колесе по пешеходной улице Дзержинского: видео происшествия попало в социальные сети и стало поводом для проверки со стороны правоохранителей. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД региона.
«По факту размещенной в Сети публикации проводится проверка. После установления всех обстоятельств будет понятно, какая ответственность ждет водителя», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Речь идет о видео, размещенном в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель мопеда поставил транспортное средство на заднее колесо и так проехал по улице Дзержинского, на которой находились пешеходы.
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