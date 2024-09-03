03 сентября 2024

В Тюмени байкер устроил экстремальный заезд по пешеходной улице Дзержинского. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Наличие пешеходов парня не смутило
Наличие пешеходов парня не смутило Фото:

В Тюмени байкер прокатился на одном колесе по пешеходной улице Дзержинского: видео происшествия попало в социальные сети и стало поводом для проверки со стороны правоохранителей. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД региона.

«По факту размещенной в Сети публикации проводится проверка. После установления всех обстоятельств будет понятно, какая ответственность ждет водителя», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Речь идет о видео, размещенном в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель мопеда поставил транспортное средство на заднее колесо и так проехал по улице Дзержинского, на которой находились пешеходы. 

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В Тюмени байкер прокатился на одном колесе по пешеходной улице Дзержинского: видео происшествия попало в социальные сети и стало поводом для проверки со стороны правоохранителей. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД региона. «По факту размещенной в Сети публикации проводится проверка. После установления всех обстоятельств будет понятно, какая ответственность ждет водителя», — рассказали URA.RU в ведомстве. Речь идет о видео, размещенном в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель мопеда поставил транспортное средство на заднее колесо и так проехал по улице Дзержинского, на которой находились пешеходы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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