06 сентября 2024

В курганском городе появятся новые качели

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Качели у театра Гулливер. Курган , качели, гулливер, театр
В Шадринске качели появятся по двум адресам Фото:

В Шадринске Курганской области на улицах Комсомольская и Ленина установят новые качели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«На Комсомольской устанавливают подвесные качели. Благоустройство этой зоны отдыха выбирали шадринцы. В ближайших планах преображение территории у детской стоматологии по улице Ленина. Именно там появятся светящиеся качели-кольца», — сообщили в telegram-канале администрации.

Сообщалось, что в Кургане в районе водоема «Голубые озера» установили новые шезлонги и перголы с качелями. До этого на пляже установили деревянную скульптуру рыбы и сделали настил у выхода к озеру.

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В Шадринске Курганской области на улицах Комсомольская и Ленина установят новые качели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «На Комсомольской устанавливают подвесные качели. Благоустройство этой зоны отдыха выбирали шадринцы. В ближайших планах преображение территории у детской стоматологии по улице Ленина. Именно там появятся светящиеся качели-кольца», — сообщили в telegram-канале администрации. Сообщалось, что в Кургане в районе водоема «Голубые озера» установили новые шезлонги и перголы с качелями. До этого на пляже установили деревянную скульптуру рыбы и сделали настил у выхода к озеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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