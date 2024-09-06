В курганском городе появятся новые качели

В Шадринске Курганской области на улицах Комсомольская и Ленина установят новые качели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«На Комсомольской устанавливают подвесные качели. Благоустройство этой зоны отдыха выбирали шадринцы. В ближайших планах преображение территории у детской стоматологии по улице Ленина. Именно там появятся светящиеся качели-кольца», — сообщили в telegram-канале администрации.
Сообщалось, что в Кургане в районе водоема «Голубые озера» установили новые шезлонги и перголы с качелями. До этого на пляже установили деревянную скульптуру рыбы и сделали настил у выхода к озеру.
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В Шадринске Курганской области на улицах Комсомольская и Ленина установят новые качели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «На Комсомольской устанавливают подвесные качели. Благоустройство этой зоны отдыха выбирали шадринцы. В ближайших планах преображение территории у детской стоматологии по улице Ленина. Именно там появятся светящиеся качели-кольца», — сообщили в telegram-канале администрации. Сообщалось, что в Кургане в районе водоема «Голубые озера» установили новые шезлонги и перголы с качелями. До этого на пляже установили деревянную скульптуру рыбы и сделали настил у выхода к озеру.