В курганском городе появятся новые качели

07 сентября 2024 в 03:19 Размер текста - 17 +

В Шадринске качели появятся по двум адресам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области на улицах Комсомольская и Ленина установят новые качели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «На Комсомольской устанавливают подвесные качели. Благоустройство этой зоны отдыха выбирали шадринцы. В ближайших планах преображение территории у детской стоматологии по улице Ленина. Именно там появятся светящиеся качели-кольца», — сообщили в telegram-канале администрации. Сообщалось, что в Кургане в районе водоема «Голубые озера» установили новые шезлонги и перголы с качелями. До этого на пляже установили деревянную скульптуру рыбы и сделали настил у выхода к озеру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринске Курганской области на улицах Комсомольская и Ленина установят новые качели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «На Комсомольской устанавливают подвесные качели. Благоустройство этой зоны отдыха выбирали шадринцы. В ближайших планах преображение территории у детской стоматологии по улице Ленина. Именно там появятся светящиеся качели-кольца», — сообщили в telegram-канале администрации. Сообщалось, что в Кургане в районе водоема «Голубые озера» установили новые шезлонги и перголы с качелями. До этого на пляже установили деревянную скульптуру рыбы и сделали настил у выхода к озеру.