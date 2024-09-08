В Салехарде ямальский оленевод Ейко Сэротэтто опубликовал в соцсетях пост о том, что на местном рынке пустуют прилавки, которые всегда ломились от ассортимента рыбы. Ямальский тундровик требует от руководства окружного департамента АПК объяснить, что происходит, а также предъявляет ряд обвинений. В свою очередь, руководство отрасли намекнуло на погоню за «депутатским креслом» и уголовную статью о клевете.
«Зашел на рынок Дары Ямала — полки, которые всегда ломились от ассортимента разного вида рыбы, практически пусты! Граждане Рубашин и Земских, что вообще происходит? Ваш пиарщик Снегирев вещает со всех утюгов, что АПК ЯНАО развивается, вы идете правильным курсом и чуть ли не вышли на мировой уровень, а по факту — это реальное вранье и дно!» — пишет на странице «Голос тундры» в VK ямальский оленевод Ейко Сэротэтто.
Далее автор публикации пишет, что, если руководство ведомства не справляется со своими обязанностями и продолжает «топить наш агропромышленный комплекс», тогда ему стоит добровольно написать заявление и «освободить» занимаемые должности.
Затем Ейко Сэротэтто обращается к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову с просьбой «пересмотреть взгляды» на руководство окружного АПК:
«Людям действительно тяжело выживать при таких условиях и некомпетентного руководства в отрасли АПК!» — пишет Сэротэтто.
В департаменте АПК опубликовали на своей странице «Ямальский агропром» в VK ответ на обращение-призыв ямальского тундровика с объяснением, почему пустовали полки на салехардском рынке. «У нас по понедельникам санитарный день. Я мою прилавки. Накануне освободила их от продуктов, подготовила», — цитирует источник слова продавщицы торговой точки.
Также авторы ссылаются на других продавцов, которые видели, как Ейко Сэротэтто ходил и фотографировал пустой прилавок: «Почему он „не заметил“ другие прилавки, фото которых мы прилагаем, — вопрос риторический. Мы же в понедельник пришли и проверили информацию. Все, как видим, в порядке...», — пишет источник.
Кроме этого, в департаменте АПК намекнули на искажение фактов: «Можно держать своих подписчиков за простачков, которые не придут на салехардский рынок и не проверят очевидную ложь».
«Можно пытаться, фотографируя пустоту, построить себе образ народного борца. Можно еще выйти в тундру, сфоткать ее и написать потом, что оленей, вслед за рыбой, тоже уничтожил департамент АПК», — продолжают в ведомстве дискуссию с оленеводом и далее намекают на «длинный предвыборный забег за депутатским креслом».
Авторы публикации советуют своему оппоненту вдумчиво прочитать статью Уголовного Кодекса о клевете. «Пытаясь подорвать чужую репутацию, — замарал свою», — резюмируют в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что оленеводов в ЯНАО возмутили низкие цены на мясо, которые не менялись в течение пяти лет. Поднять стоимость сырья по многочисленным просьбам оленеводов власти Ямала обещали в сентябре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!