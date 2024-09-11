В Тюмени подскочили цены на аренду квартир

Сильнее всего подорожала аренда "однушек"
В Тюмени резко выросли цены на аренду квартир. Такая информация указана на сайте «Мирквартир». Сильнее всего подорожал съем «однушек» — за месяц цены выросли на 9%.
«Арендные ставки на квартиры по городам РФ. Тюмень, стоимость однокомнатной квартиры — 27 тысяч рублей. Прирост за август — 9,1%», — указано на сайте.
Аренда двухкомнатных и трехкомнатных квартир выросла на 6,7 и 5,2% соответственно и достигла 34 и 40 тысяч рублей в месяц. По данным аналитиков, на рост цен повлияла отмена льготной ипотеки — вместо покупки жилья люди предпочитают его арендовать.
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