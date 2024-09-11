Окунев умер 8 сентября
В Тюмени началась церемония прощания с руководителем театра «Ангажемент» Леонидом Окуневым. Заслуженный артист РФ умер 8 сентября. На церемонии присутствовал журналист URA.RU.
Прощание проходит в большое зале театра, который и основал Окунев в 1993 году. Должности директора и худрука театра актер занимал с 2005 года.
Как ранее писало URA.RU, Окунев ушел из жизни 8 сентября 2024 года. Ему было 75 лет.
На церемонию пришли не только близкие и родные Окунева, но и просто горожане.
На входе в театр поставили портрет актера.
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