11 сентября 2024

В Тюмени проходит церемония прощания с руководителем театра «Ангажемент». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Окунев умер 8 сентября
Окунев умер 8 сентября Фото:

В Тюмени началась церемония прощания с руководителем театра «Ангажемент» Леонидом Окуневым. Заслуженный артист РФ умер 8 сентября. На церемонии присутствовал журналист URA.RU.

Прощание проходит в большое зале театра, который и основал Окунев в 1993 году. Должности директора и худрука театра актер занимал с 2005 года.

Как ранее писало URA.RU, Окунев ушел из жизни 8 сентября 2024 года. Ему было 75 лет.

На церемонию пришли не только близкие и родные Окунева, но и просто горожане.
На церемонию пришли не только близкие и родные Окунева, но и просто горожане.
Фото:
На входе в театр поставили портрет актера.
На входе в театр поставили портрет актера.
Фото:

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В Тюмени началась церемония прощания с руководителем театра «Ангажемент» Леонидом Окуневым. Заслуженный артист РФ умер 8 сентября. На церемонии присутствовал журналист URA.RU. Прощание проходит в большое зале театра, который и основал Окунев в 1993 году. Должности директора и худрука театра актер занимал с 2005 года. Как ранее писало URA.RU, Окунев ушел из жизни 8 сентября 2024 года. Ему было 75 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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