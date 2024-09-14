Жители Салехарда (ЯНАО) 14 сентября отметили 429-летие города. Как проходило празднование и яркие моменты этого дня — в материале URA.RU.
С главным праздником окружную столицу поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он отметил одно из главных достижений уходящего года — появление Обдорского микрорайона, а также лично принял участие в празднике.
Завершился праздник выступлением российских звезд. На сцену вышла группа «Градусы», Reflex и Akmal. На праздничный концерт собрались тысячи зрителей.
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Жители Салехарда (ЯНАО) 14 сентября отметили 429-летие города. Как проходило празднование и яркие моменты этого дня — в материале URA.RU. С главным праздником окружную столицу поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он отметил одно из главных достижений уходящего года — появление Обдорского микрорайона, а также лично принял участие в празднике. Мэр города Алексей Титовский также прибыл на главный праздник и даже принял участие в спортивных состязаниях. Вместе с коллегами он сдвинул с места 15-тонный грузовик. Состязания прошли и на площадке за «Геологом». Участники соревновались в бамперболе. Они упаковались в специальные надувные сферы и так играли в футбол. В городе также была организована выставка спецтехники. Все желающие могли посмотреть и даже посидеть внутри автомобилей спасателей. Гостей праздника ждало множество угощений. От ухи из трех видом рыб, до ярких десертов. Праздничные локации оформлены ярко. Организовано множество фотозон. На улицах города можно встретить героев в праздничных костюмах. Они заряжают своей энергией. Завершился праздник выступлением российских звезд. На сцену вышла группа «Градусы», Reflex и Akmal. На праздничный концерт собрались тысячи зрителей.