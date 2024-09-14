14 сентября 2024
13 сентября 2024

Салехард отметил 429 лет. Фоторепортаж

В Салехарде прошло празднование 429-летия города
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские зарисовки. Салехард, правительство янао, ямал, фонтан земля
Город масштабно встретил свой День рождения Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) 14 сентября отметили 429-летие города. Как проходило празднование и яркие моменты этого дня — в материале URA.RU.

С главным праздником окружную столицу поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он отметил одно из главных достижений уходящего года — появление Обдорского микрорайона, а также лично принял участие в празднике.

Глава Ямала прибыл в Салехард
Глава Ямала прибыл в Салехард
Фото:

Мэр города Алексей Титовский также прибыл на главный праздник и даже принял участие в спортивных состязаниях. Вместе с коллегами он сдвинул с места 15-тонный грузовик.

Фото:

Состязания прошли и на площадке за «Геологом». Участники соревновались в бамперболе. Они упаковались в специальные надувные сферы и так играли в футбол.

Фото:

В городе также была организована выставка спецтехники. Все желающие могли посмотреть и даже посидеть внутри автомобилей спасателей.

Фото:

Гостей праздника ждало множество угощений. От ухи из трех видом рыб, до ярких десертов.

Фото:

Праздничные локации оформлены ярко. Организовано множество фотозон.

Фото:

На улицах города можно встретить героев в праздничных костюмах. Они заряжают своей энергией.

Фото:

Завершился праздник выступлением российских звезд. На сцену вышла группа «Градусы», Reflex и Akmal. На праздничный концерт собрались тысячи зрителей.

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Жители Салехарда (ЯНАО) 14 сентября отметили 429-летие города. Как проходило празднование и яркие моменты этого дня — в материале URA.RU. С главным праздником окружную столицу поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он отметил одно из главных достижений уходящего года — появление Обдорского микрорайона, а также лично принял участие в празднике. Мэр города Алексей Титовский также прибыл на главный праздник и даже принял участие в спортивных состязаниях. Вместе с коллегами он сдвинул с места 15-тонный грузовик. Состязания прошли и на площадке за «Геологом». Участники соревновались в бамперболе. Они упаковались в специальные надувные сферы и так играли в футбол. В городе также была организована выставка спецтехники. Все желающие могли посмотреть и даже посидеть внутри автомобилей спасателей. Гостей праздника ждало множество угощений. От ухи из трех видом рыб, до ярких десертов. Праздничные локации оформлены ярко. Организовано множество фотозон. На улицах города можно встретить героев в праздничных костюмах. Они заряжают своей энергией. Завершился праздник выступлением российских звезд. На сцену вышла группа «Градусы», Reflex и Akmal. На праздничный концерт собрались тысячи зрителей.
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