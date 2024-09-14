Тюменцы уже три часа стоят в пятикилометровой пробке

Движение на Велижанском тракте парализовано только в одну сторону
В Тюмени на Велижанском тракте образовалась пятикилометровая пробка. Заторы начались еще в 10:00 15 сентября, но свободнее движение не стало до сих пор, пишут люди в приложении 2ГИС.
«Что за пробка беспросветная?» — написал один из водителей в 10:02. «Там что, все на дачи ломанулсь? Вечером обратно тем же составом?» — возмущается другой участник дорожного движения.
Движение парализовано только в одну сторону — в сторону дач, начиная от остановки «С/о Малинка» и заканчивая «С/о Домостроитель». Водители сообщают, что пробка связана с ДТП в районе остановки «С/о Домостроитель».
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