14 сентября 2024
13 сентября 2024

Тюменцы уже три часа стоят в пятикилометровой пробке

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Движение на Велижанском тракте парализовано только в одну сторону
Движение на Велижанском тракте парализовано только в одну сторону Фото:

В Тюмени на Велижанском тракте образовалась пятикилометровая пробка. Заторы начались еще в 10:00 15 сентября, но свободнее движение не стало до сих пор, пишут люди в приложении 2ГИС.

«Что за пробка беспросветная?» — написал один из водителей в 10:02. «Там что, все на дачи ломанулсь? Вечером обратно тем же составом?» — возмущается другой участник дорожного движения.

Движение парализовано только в одну сторону — в сторону дач, начиная от остановки «С/о Малинка» и заканчивая «С/о Домостроитель». Водители сообщают, что пробка связана с ДТП в районе остановки «С/о Домостроитель».

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В Тюмени на Велижанском тракте образовалась пятикилометровая пробка. Заторы начались еще в 10:00 15 сентября, но свободнее движение не стало до сих пор, пишут люди в приложении 2ГИС. «Что за пробка беспросветная?» — написал один из водителей в 10:02. «Там что, все на дачи ломанулсь? Вечером обратно тем же составом?» — возмущается другой участник дорожного движения. Движение парализовано только в одну сторону — в сторону дач, начиная от остановки «С/о Малинка» и заканчивая «С/о Домостроитель». Водители сообщают, что пробка связана с ДТП в районе остановки «С/о Домостроитель».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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