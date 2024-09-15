15 сентября 2024
14 сентября 2024

В центре Тюмени образовались пробки из-за TNF. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные заторы наблюдаются на Мельникайте и Республики
Дорожные заторы наблюдаются на Мельникайте и Республики Фото:

В центре Тюмени образовались дорожные заторы возле технопарка, где проходит промышленно-энергетический форум TNF. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Из-за форума перекрыли часть дороги вдоль павильонов, где проходит автобусная полоса. По этой причине на перекрестке у технопарка образовались пробки», — рассказала корреспондент агентства.

По данным сервиса 2ГИС, заторы на дорогах наблюдаются на улицах Республики, Мельникайте и Холодильной. Приложение оценивает ситуацию на дорогах в городе на четыре балла.

Пробки образовались на перекрестке улиц Республики и Мельникайте
Пробки образовались на перекрестке улиц Республики и Мельникайте
Фото:

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В центре Тюмени образовались дорожные заторы возле технопарка, где проходит промышленно-энергетический форум TNF. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Из-за форума перекрыли часть дороги вдоль павильонов, где проходит автобусная полоса. По этой причине на перекрестке у технопарка образовались пробки», — рассказала корреспондент агентства. По данным сервиса 2ГИС, заторы на дорогах наблюдаются на улицах Республики, Мельникайте и Холодильной. Приложение оценивает ситуацию на дорогах в городе на четыре балла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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