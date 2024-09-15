Дорожные заторы наблюдаются на Мельникайте и Республики
В центре Тюмени образовались дорожные заторы возле технопарка, где проходит промышленно-энергетический форум TNF. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Из-за форума перекрыли часть дороги вдоль павильонов, где проходит автобусная полоса. По этой причине на перекрестке у технопарка образовались пробки», — рассказала корреспондент агентства.
По данным сервиса 2ГИС, заторы на дорогах наблюдаются на улицах Республики, Мельникайте и Холодильной. Приложение оценивает ситуацию на дорогах в городе на четыре балла.
Пробки образовались на перекрестке улиц Республики и Мельникайте
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