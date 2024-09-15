15 сентября 2024

Водителей предупредили об опасности на трассе Тюмень — Омск

На трассе Тюмень — Омск ухудшится видимость из-за тумана
© Служба новостей «URA.RU»
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Туман ожидается ночью и утром 17 сентября
Туман ожидается ночью и утром 17 сентября Фото:

На трассе Тюмень — Омск 17 сентября ухудшится видимость из-за тумана. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Ночью и утром 17 сентября на автодороге Р-402 в пределах Тюменской области местами туман с ухудшением видимости до 200-800 метров»,- приводит инфоцентр регионального правительства слова «Уралуправтодор». Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 3 октября закроют проезд с улицы Широтной к зданию №65/1. Теперь в указанном месте установят знаки «Въезд запрещен» и «Поворот направо запрещен».

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На трассе Тюмень — Омск 17 сентября ухудшится видимость из-за тумана. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Ночью и утром 17 сентября на автодороге Р-402 в пределах Тюменской области местами туман с ухудшением видимости до 200-800 метров»,- приводит инфоцентр регионального правительства слова «Уралуправтодор». Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 3 октября закроют проезд с улицы Широтной к зданию №65/1. Теперь в указанном месте установят знаки «Въезд запрещен» и «Поворот направо запрещен».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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