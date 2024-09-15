Водителей предупредили об опасности на трассе Тюмень — Омск

Туман ожидается ночью и утром 17 сентября
На трассе Тюмень — Омск 17 сентября ухудшится видимость из-за тумана. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Ночью и утром 17 сентября на автодороге Р-402 в пределах Тюменской области местами туман с ухудшением видимости до 200-800 метров»,- приводит инфоцентр регионального правительства слова «Уралуправтодор». Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 3 октября закроют проезд с улицы Широтной к зданию №65/1. Теперь в указанном месте установят знаки «Въезд запрещен» и «Поворот направо запрещен».
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