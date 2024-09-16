16 сентября 2024

В Тюмени обнаружились яйца стоимостью 68 рублей за десяток. Фото

В тюменском супермаркете продают яйца по 68 рублей за десяток
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые дешевые яйца в Тюмени - категории С2
Самые дешевые яйца в Тюмени - категории С2 Фото:

В одном из тюменских супермаркетов обнаружен десяток яиц стоимость 68 рублей. В конце июля минимальная цена десятка продукта этой категории в местных магазинах составляла на рубль дороже.

«Яйцо куриное, С2, 10 шт. Стоимость: 68 рублей 99 копеек», — такая цена представлена в одном из сетевых супермаркетов.

В конце июяя стоимость самого дешевого десятка яиц в Тюмени категории С2 составляла 69 рублей 99 копеек. По данным Тюменьстата, за восемь месяцев 2024 года стоимость десятка яиц в регионе снизилась на 18,2%. Средняя цена этого продукта в регионе — 90 рублей.

За такую цену найдены яйца в одном из супермаркетов Тюмени
За такую цену найдены яйца в одном из супермаркетов Тюмени
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В одном из тюменских супермаркетов обнаружен десяток яиц стоимость 68 рублей. В конце июля минимальная цена десятка продукта этой категории в местных магазинах составляла на рубль дороже. «Яйцо куриное, С2, 10 шт. Стоимость: 68 рублей 99 копеек», — такая цена представлена в одном из сетевых супермаркетов. В конце июяя стоимость самого дешевого десятка яиц в Тюмени категории С2 составляла 69 рублей 99 копеек. По данным Тюменьстата, за восемь месяцев 2024 года стоимость десятка яиц в регионе снизилась на 18,2%. Средняя цена этого продукта в регионе — 90 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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