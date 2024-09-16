Самые дешевые яйца в Тюмени - категории С2
В одном из тюменских супермаркетов обнаружен десяток яиц стоимость 68 рублей. В конце июля минимальная цена десятка продукта этой категории в местных магазинах составляла на рубль дороже.
«Яйцо куриное, С2, 10 шт. Стоимость: 68 рублей 99 копеек», — такая цена представлена в одном из сетевых супермаркетов.
В конце июяя стоимость самого дешевого десятка яиц в Тюмени категории С2 составляла 69 рублей 99 копеек. По данным Тюменьстата, за восемь месяцев 2024 года стоимость десятка яиц в регионе снизилась на 18,2%. Средняя цена этого продукта в регионе — 90 рублей.
За такую цену найдены яйца в одном из супермаркетов Тюмени
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