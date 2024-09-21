Курганскому наркодилеру грозит пожизненный срок

22 сентября 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Курганца задержали по подозрению в торговле наркотиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцу, у которого полиция нашла 1,2 килограмма наркотиков, может грозить пожизненный срок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Во время задержания у подозреваемого обнаружены и изъяты 11 упаковок, предназначенных для распространения, в которых находились наркотики массой порядка 1,2 килограмма, что является особо крупным размером. Возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере“, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пожизненного», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что подозреваемый работал на один из магазинов в «даркнете», покупал наркотики, привозил их в Курган и распространял вещества на территории города и его окрестностей. Фигурант задержан, устанавливаются другие причастные к преступлению лица. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцу, у которого полиция нашла 1,2 килограмма наркотиков, может грозить пожизненный срок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Во время задержания у подозреваемого обнаружены и изъяты 11 упаковок, предназначенных для распространения, в которых находились наркотики массой порядка 1,2 килограмма, что является особо крупным размером. Возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере“, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пожизненного», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что подозреваемый работал на один из магазинов в «даркнете», покупал наркотики, привозил их в Курган и распространял вещества на территории города и его окрестностей. Фигурант задержан, устанавливаются другие причастные к преступлению лица.