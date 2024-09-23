В Тобольске стали чаще совершать особо тяжкие преступления

По тяжким и особо тяжким преступлениям зарегистрировано увеличение на 11%
В Тобольске (Тюменская область) на 11% выросло количество особо тяжких преступлений. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале. Уровень преступности в Тобольске снизился на 3,7%.
«По тяжким и особо тяжким преступлениям зарегистрировано увеличение на 11%. В связи с этим обсудили ситуацию по комплексной профилактической работе и по эффективности камер безопасного города», — написал Вагин
В связи с этим мэр проведет объезд и скорректирует расположение средств слежения. Отмечается, что тоболяки стали меньше воровать и совершать правонарушении с состоянии опьянения.
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