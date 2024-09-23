В Тобольске стали чаще совершать особо тяжкие преступления

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По тяжким и особо тяжким преступлениям зарегистрировано увеличение на 11%
По тяжким и особо тяжким преступлениям зарегистрировано увеличение на 11% Фото:

В Тобольске (Тюменская область) на 11% выросло количество особо тяжких преступлений. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале. Уровень преступности в Тобольске снизился на 3,7%.

«По тяжким и особо тяжким преступлениям зарегистрировано увеличение на 11%. В связи с этим обсудили ситуацию по комплексной профилактической работе и по эффективности камер безопасного города», — написал Вагин

В связи с этим мэр проведет объезд и скорректирует расположение средств слежения. Отмечается, что тоболяки стали меньше воровать и совершать правонарушении с состоянии опьянения.

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В Тобольске (Тюменская область) на 11% выросло количество особо тяжких преступлений. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале. Уровень преступности в Тобольске снизился на 3,7%. «По тяжким и особо тяжким преступлениям зарегистрировано увеличение на 11%. В связи с этим обсудили ситуацию по комплексной профилактической работе и по эффективности камер безопасного города», — написал Вагин В связи с этим мэр проведет объезд и скорректирует расположение средств слежения. Отмечается, что тоболяки стали меньше воровать и совершать правонарушении с состоянии опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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