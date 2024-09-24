В Кургане начали строить новый парк по улице Кирова
В Кургане начались строительные работы нового сквера на месте снесенных ветхих домов по улице Кирова. Территория будущего пространства расчищена, завезен щебень, бортовой камень и плитка. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«По улице Кирова началось строительство сквера. Завезены щебень, плитка и бортовой камень», — передает корреспондент URA.RU.
Сквер планируют достроить до начала ноября 2024 года. В рамках благоустройства планируется посадка аллеи из туй и елей. Также подрядчик произведена укладка газона и обновлен покрытие на территории.
На месте снесенных домов по улице Кирова начали благоустраивать сквер
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