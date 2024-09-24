В Кургане на месте снесенных домов началось строительство сквера. Фото, видео

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В Кургане начали строить новый парк по улице Кирова
В Кургане начали строить новый парк по улице Кирова Фото:

В Кургане начались строительные работы нового сквера на месте снесенных ветхих домов по улице Кирова. Территория будущего пространства расчищена, завезен щебень, бортовой камень и плитка. Об этом передает корреспондент URA.RU. 

«По улице Кирова началось строительство сквера. Завезены щебень, плитка и бортовой камень», — передает корреспондент URA.RU.

Сквер планируют достроить до начала ноября 2024 года. В рамках благоустройства планируется посадка аллеи из туй и елей. Также подрядчик произведена укладка газона и обновлен покрытие на территории.

На месте снесенных домов по улице Кирова начали благоустраивать сквер
На месте снесенных домов по улице Кирова начали благоустраивать сквер
Фото:

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В Кургане начались строительные работы нового сквера на месте снесенных ветхих домов по улице Кирова. Территория будущего пространства расчищена, завезен щебень, бортовой камень и плитка. Об этом передает корреспондент URA.RU.  «По улице Кирова началось строительство сквера. Завезены щебень, плитка и бортовой камень», — передает корреспондент URA.RU. Сквер планируют достроить до начала ноября 2024 года. В рамках благоустройства планируется посадка аллеи из туй и елей. Также подрядчик произведена укладка газона и обновлен покрытие на территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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