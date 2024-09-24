24 сентября 2024

Главная переправа ЯНАО перешла на ограниченный режим работы

На переправе Салехард — Лабытнанги работают два парома
© Служба новостей «URA.RU»
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На переправе ходят только два парома (архивное фото)
На переправе ходят только два парома (архивное фото) Фото:

Переправа Салехард — Лабытнанги перешла в режим ограниченной работы, на линии ходят два парома. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«На линии два парома. Перевозят пассажиров и легковые автомобили», — рассказали в официальном telegram-канале департамента.

Ранее из-за сильного ветра движение паромов через Обь было затруднено. Со стороны Лабытнанги (ЯНАО) скопилось большое количество транспорта.

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Переправа Салехард — Лабытнанги перешла в режим ограниченной работы, на линии ходят два парома. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «На линии два парома. Перевозят пассажиров и легковые автомобили», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Ранее из-за сильного ветра движение паромов через Обь было затруднено. Со стороны Лабытнанги (ЯНАО) скопилось большое количество транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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