Главная переправа ЯНАО перешла на ограниченный режим работы

На переправе ходят только два парома (архивное фото)
Переправа Салехард — Лабытнанги перешла в режим ограниченной работы, на линии ходят два парома. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«На линии два парома. Перевозят пассажиров и легковые автомобили», — рассказали в официальном telegram-канале департамента.
Ранее из-за сильного ветра движение паромов через Обь было затруднено. Со стороны Лабытнанги (ЯНАО) скопилось большое количество транспорта.
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