26 сентября 2024

В каких районах Тюмени 27 сентября включат отопление

В Тюмени запустят тепло в домах в районах Дома обороны и КПД
© Служба новостей «URA.RU»
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Кошка на батарее. Екатеринбург, холод, зима, тепло, домашние питомцы, кошка на батарее, осень
Полный перечень адресов, где включат отопление, опубликован на сайте УСТЭК Фото:

В Тюмени 27 сентября отопление включат в жилых домах в районах КПД, Дома обороны и Мельникайте. График опубликован на сайте компании УСТЭК. Отопительный сезон стартовал в городе 23 сентября.

«27 сентября отопление включат в районах КПД, Салаирского тракта, Старого Тобольского тракта, Утешево, Дома обороны, Березняковском, Маяке, центральной части», — говорится в сообщении. Полный перечень адресов опубликован на сайте УСТЭК.

Как ранее писало URA.RU, отопительный сезон начался в Тюмени 23 сентября. Батареи стали горячими в домах Восточного района, Лесобазы, Ново-Патрушево, Тарман и других районов.

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В Тюмени 27 сентября отопление включат в жилых домах в районах КПД, Дома обороны и Мельникайте. График опубликован на сайте компании УСТЭК. Отопительный сезон стартовал в городе 23 сентября. «27 сентября отопление включат в районах КПД, Салаирского тракта, Старого Тобольского тракта, Утешево, Дома обороны, Березняковском, Маяке, центральной части», — говорится в сообщении. Полный перечень адресов опубликован на сайте УСТЭК. Как ранее писало URA.RU, отопительный сезон начался в Тюмени 23 сентября. Батареи стали горячими в домах Восточного района, Лесобазы, Ново-Патрушево, Тарман и других районов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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