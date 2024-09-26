В каких районах Тюмени 27 сентября включат отопление

В Тюмени 27 сентября отопление включат в жилых домах в районах КПД, Дома обороны и Мельникайте. График опубликован на сайте компании УСТЭК. Отопительный сезон стартовал в городе 23 сентября.
«27 сентября отопление включат в районах КПД, Салаирского тракта, Старого Тобольского тракта, Утешево, Дома обороны, Березняковском, Маяке, центральной части», — говорится в сообщении. Полный перечень адресов опубликован на сайте УСТЭК.
Как ранее писало URA.RU, отопительный сезон начался в Тюмени 23 сентября. Батареи стали горячими в домах Восточного района, Лесобазы, Ново-Патрушево, Тарман и других районов.
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В Тюмени 27 сентября отопление включат в жилых домах в районах КПД, Дома обороны и Мельникайте. График опубликован на сайте компании УСТЭК. Отопительный сезон стартовал в городе 23 сентября. «27 сентября отопление включат в районах КПД, Салаирского тракта, Старого Тобольского тракта, Утешево, Дома обороны, Березняковском, Маяке, центральной части», — говорится в сообщении. Полный перечень адресов опубликован на сайте УСТЭК. Как ранее писало URA.RU, отопительный сезон начался в Тюмени 23 сентября. Батареи стали горячими в домах Восточного района, Лесобазы, Ново-Патрушево, Тарман и других районов.