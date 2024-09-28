28 сентября 2024
27 сентября 2024

URA.RU узнало, как будут выглядеть новые арт-объекты на набережной в Кургане. Скрин

На закупку арт-объектов для набережной Кургана направили 13 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Набережную Кургана украсят новые арт-объекты
Набережную Кургана украсят новые арт-объекты Фото:

Набережную реки Тобол в Кургане украсят арт-объекты, символизирующие стихии — огонь, землю, воду, воздух, а также душу. Их изображения опубликованы в техдокументации тендера.

«Установка малых архитектурных форм на набережной реки Тобол в Кургане. Арт-объекты: „Огонь“, „Земля“, „Вода“, „Воздух“, „Душа“. Начальная цена контракта составляет 13 560 000 рублей», — указано в документации (копия имеется в распоряжении агентства).

Так будут выглядеть новые арт-объекты в Кургане:

Арт-объект "Огонь"
Арт-объект "Огонь"
Фото:
Арт-объект "Земля"
Арт-объект "Земля"
Фото:
Арт-объект "Воздух"
Арт-объект "Воздух"
Фото:
Арт-объект "Вода"
Арт-объект "Вода"
Фото:
Арт-объект "Душа"
Арт-объект "Душа"
Фото:

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Набережную реки Тобол в Кургане украсят арт-объекты, символизирующие стихии — огонь, землю, воду, воздух, а также душу. Их изображения опубликованы в техдокументации тендера. «Установка малых архитектурных форм на набережной реки Тобол в Кургане. Арт-объекты: „Огонь“, „Земля“, „Вода“, „Воздух“, „Душа“. Начальная цена контракта составляет 13 560 000 рублей», — указано в документации (копия имеется в распоряжении агентства). Так будут выглядеть новые арт-объекты в Кургане:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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