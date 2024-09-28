Набережную Кургана украсят новые арт-объекты
Набережную реки Тобол в Кургане украсят арт-объекты, символизирующие стихии — огонь, землю, воду, воздух, а также душу. Их изображения опубликованы в техдокументации тендера.
«Установка малых архитектурных форм на набережной реки Тобол в Кургане. Арт-объекты: „Огонь“, „Земля“, „Вода“, „Воздух“, „Душа“. Начальная цена контракта составляет 13 560 000 рублей», — указано в документации (копия имеется в распоряжении агентства).
Так будут выглядеть новые арт-объекты в Кургане:
Арт-объект "Огонь"
Арт-объект "Земля"
Арт-объект "Воздух"
Арт-объект "Вода"
Арт-объект "Душа"
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