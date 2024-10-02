Мужчина умер после продолжительной болезни
После продолжительной болезни скончался сотрудник Службы ветеринарии ЯНАО Юрий Чабанов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Юрий Чабанов начал свою трудовую деятельность в „Районной станции по борьбе с болезнями животных“ Пуровского района в 2001 году. За годы работы он внес значительный вклад в развитие ветеринарной службы на различных должностях, будь то заведующий ветеринарным участком в п. Уренгой или заместитель руководителя „Салехардского центра ветеринарии“, — рассказали в официальном telegram-канале Службы ветеринарии ЯНАО.
Юрий Чабанов
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