В ЯНАО умер экс-замруководителя «Салехардского центра ветеринарии». Фото

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Мужчина умер после продолжительной болезни
Мужчина умер после продолжительной болезни Фото:

После продолжительной болезни скончался сотрудник Службы ветеринарии ЯНАО Юрий Чабанов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Юрий Чабанов начал свою трудовую деятельность в „Районной станции по борьбе с болезнями животных“ Пуровского района в 2001 году. За годы работы он внес значительный вклад в развитие ветеринарной службы на различных должностях, будь то заведующий ветеринарным участком в п. Уренгой или заместитель руководителя „Салехардского центра ветеринарии“, — рассказали в официальном telegram-канале Службы ветеринарии ЯНАО.

Юрий Чабанов
Юрий Чабанов
Фото:

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После продолжительной болезни скончался сотрудник Службы ветеринарии ЯНАО Юрий Чабанов. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «Юрий Чабанов начал свою трудовую деятельность в „Районной станции по борьбе с болезнями животных“ Пуровского района в 2001 году. За годы работы он внес значительный вклад в развитие ветеринарной службы на различных должностях, будь то заведующий ветеринарным участком в п. Уренгой или заместитель руководителя „Салехардского центра ветеринарии“, — рассказали в официальном telegram-канале Службы ветеринарии ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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