В центре Шадринска временно отключат горячую воду
В центре города Шадринска (Курганская область) жителям десятков домов временно ограничат подачу горячей воды. Об этом сообщили в администрации города.
«В центре Шадринска возможны перебои в подаче горячей воды», — рассказала пресс-служба администрации в своем telegram-канале. Перебои с подачей воды вероятны 3 октября.
Котельные города будут готовить к запуску тепла. Из-за этого будет ограничено горячее водоснабжение в 46 домах. Также возможен сброс технической воды возле городского кафе. Шадринцев просят быть осторожнее и не подходить к месту проведения работ.
В Шадринске ограничат подачу горячей воды в центре
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