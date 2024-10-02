Жителей курганского города предупредили о временных перебоях с горячей водой. Список

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В центре Шадринска временно отключат горячую воду
В центре Шадринска временно отключат горячую воду Фото:

В центре города Шадринска (Курганская область) жителям десятков домов временно ограничат подачу горячей воды. Об этом сообщили в администрации города.

«В центре Шадринска возможны перебои в подаче горячей воды», — рассказала пресс-служба администрации в своем telegram-канале. Перебои с подачей воды вероятны 3 октября.

Котельные города будут готовить к запуску тепла. Из-за этого будет ограничено горячее водоснабжение в 46 домах. Также возможен сброс технической воды возле городского кафе. Шадринцев просят быть осторожнее и не подходить к месту проведения работ.

В Шадринске ограничат подачу горячей воды в центре
В Шадринске ограничат подачу горячей воды в центре
Фото:

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В центре города Шадринска (Курганская область) жителям десятков домов временно ограничат подачу горячей воды. Об этом сообщили в администрации города. «В центре Шадринска возможны перебои в подаче горячей воды», — рассказала пресс-служба администрации в своем telegram-канале. Перебои с подачей воды вероятны 3 октября. Котельные города будут готовить к запуску тепла. Из-за этого будет ограничено горячее водоснабжение в 46 домах. Также возможен сброс технической воды возле городского кафе. Шадринцев просят быть осторожнее и не подходить к месту проведения работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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