06 октября 2024

В ЯНАО избавляются от аварийного фонда жилья

В Ноябрьске к зиме снесут несколько аварийных домов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске снесут три дома (архивное фото)
В Ноябрьске снесут три дома (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) к зиме снесут несколько жилых домов, признанных аварийными. Муниципальные власти ищут исполнителя контракта. Из бюджета на разбор авариек выделяется почти семь млн рублей, сообщается в информации о закупке.

В Ноябрьске ищут исполнителя госконтракта на снос домов, признанных аварийными. Работы будут вести по трем адресам: улица Энтузиастов, дома 3, 6 и 10. Аукцион находится на стадии подачи заявок. Начальная цена контракта — шесть млн 869 тысяч рублей, следует из данных закупки. Исполнить требования контракта необходимо в течение 10 дней после подписания контракта. Кроме этого, в документации к лоту указывается, что на месте снесенных авариек должны появиться газоны.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что уже 46 тысяч человек в округе покинули аварийный фонд и переехали в новые квартиры. По данным правительства ЯНАО, на территории округа возводится 250 многоквартирников, из них 146 домов — под переселение.

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В Ноябрьске (ЯНАО) к зиме снесут несколько жилых домов, признанных аварийными. Муниципальные власти ищут исполнителя контракта. Из бюджета на разбор авариек выделяется почти семь млн рублей, сообщается в информации о закупке. В Ноябрьске ищут исполнителя госконтракта на снос домов, признанных аварийными. Работы будут вести по трем адресам: улица Энтузиастов, дома 3, 6 и 10. Аукцион находится на стадии подачи заявок. Начальная цена контракта — шесть млн 869 тысяч рублей, следует из данных закупки. Исполнить требования контракта необходимо в течение 10 дней после подписания контракта. Кроме этого, в документации к лоту указывается, что на месте снесенных авариек должны появиться газоны. Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что уже 46 тысяч человек в округе покинули аварийный фонд и переехали в новые квартиры. По данным правительства ЯНАО, на территории округа возводится 250 многоквартирников, из них 146 домов — под переселение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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