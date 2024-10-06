В ЯНАО избавляются от аварийного фонда жилья

В Ноябрьске (ЯНАО) к зиме снесут несколько жилых домов, признанных аварийными. Муниципальные власти ищут исполнителя контракта. Из бюджета на разбор авариек выделяется почти семь млн рублей, сообщается в информации о закупке.
В Ноябрьске ищут исполнителя госконтракта на снос домов, признанных аварийными. Работы будут вести по трем адресам: улица Энтузиастов, дома 3, 6 и 10. Аукцион находится на стадии подачи заявок. Начальная цена контракта — шесть млн 869 тысяч рублей, следует из данных закупки. Исполнить требования контракта необходимо в течение 10 дней после подписания контракта. Кроме этого, в документации к лоту указывается, что на месте снесенных авариек должны появиться газоны.
Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что уже 46 тысяч человек в округе покинули аварийный фонд и переехали в новые квартиры. По данным правительства ЯНАО, на территории округа возводится 250 многоквартирников, из них 146 домов — под переселение.
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