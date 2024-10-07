Житель ЯНАО ушел на фронт из-за друзей

Жительница Салехарда рассказала URA.RU, что ее брат и знакомые уходят на фронт из-за друзей. Они считают, что не имеют права сидеть дома тогда, когда их друг в зоне проведения специальной военной операции.
«У моего брата на СВО почти все друзья. По крайней мере большинство. И конечно „заиграет“ чувство долга Родине. И он не один, моих знакомых около десятка, кто ушел на фронт, — большинство тех, кто принял такое решение, исходили из своего воинского долга. Они говорили: „Мой друг (брат) пошел, я тоже с ним. Он там, почему я тут? Я тоже буду защищать“, — рассказала корреспонденту URA.RU северянка.
Она отмечает, что некоторые из ее знакомых с ранением возвращались домой, а потом снова шли на передовую, кто-то никогда не вернется. «Я очень боюсь потерять своего брата. Он у меня скромный, как уезжал, так никому не сказал — только мне и двум друзьям. Как приедет тоже не загордится», — отметила девушка.
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