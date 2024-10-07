07 октября 2024

Житель ЯНАО ушел на фронт из-за друзей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины идут на фронт вслед за друзьями
Мужчины идут на фронт вслед за друзьями Фото:

Жительница Салехарда рассказала URA.RU, что ее брат и знакомые уходят на фронт из-за друзей. Они считают, что не имеют права сидеть дома тогда, когда их друг в зоне проведения специальной военной операции.

«У моего брата на СВО почти все друзья. По крайней мере большинство. И конечно „заиграет“ чувство долга Родине. И он не один, моих знакомых около десятка, кто ушел на фронт, — большинство тех, кто принял такое решение, исходили из своего воинского долга. Они говорили: „Мой друг (брат) пошел, я тоже с ним. Он там, почему я тут? Я тоже буду защищать“, — рассказала корреспонденту URA.RU северянка.

Она отмечает, что некоторые из ее знакомых с ранением возвращались домой, а потом снова шли на передовую, кто-то никогда не вернется. «Я очень боюсь потерять своего брата. Он у меня скромный, как уезжал, так никому не сказал — только мне и двум друзьям. Как приедет тоже не загордится», — отметила девушка.

Ранее URA.RU сообщило, что участник СВО приехал в отпуск, чтобы сыграть свадьбу. Выездную регистрацию брака организовал мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов. Брак Михаила и Елены Шнитко торжественно зарегистрировали 27 сентября — в честь Дня воспитателя, которым работает супруга бойца.

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Жительница Салехарда рассказала URA.RU, что ее брат и знакомые уходят на фронт из-за друзей. Они считают, что не имеют права сидеть дома тогда, когда их друг в зоне проведения специальной военной операции. «У моего брата на СВО почти все друзья. По крайней мере большинство. И конечно „заиграет“ чувство долга Родине. И он не один, моих знакомых около десятка, кто ушел на фронт, — большинство тех, кто принял такое решение, исходили из своего воинского долга. Они говорили: „Мой друг (брат) пошел, я тоже с ним. Он там, почему я тут? Я тоже буду защищать“, — рассказала корреспонденту URA.RU северянка. Она отмечает, что некоторые из ее знакомых с ранением возвращались домой, а потом снова шли на передовую, кто-то никогда не вернется. «Я очень боюсь потерять своего брата. Он у меня скромный, как уезжал, так никому не сказал — только мне и двум друзьям. Как приедет тоже не загордится», — отметила девушка. Ранее URA.RU сообщило, что участник СВО приехал в отпуск, чтобы сыграть свадьбу. Выездную регистрацию брака организовал мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов. Брак Михаила и Елены Шнитко торжественно зарегистрировали 27 сентября — в честь Дня воспитателя, которым работает супруга бойца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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