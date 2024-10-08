Пермь сковали десятибалльные дорожные пробки

В центральной части Перми к вечеру, 8 октября, были зафиксированы десятибалльные пробки на дорогах. Причинами послужили ремонтные работы и ряд незначительных ДТП.
«Пермь. Дорожная ситуация на 17:00 — пробки в 10 баллов. Движение затруднено на улице Ленина от Куйбышева до Локомотивной. Также затруднено движение по улицам Попова, Пушкина, Куйбышева, шоссе Космонавтов», — сообщал сервис «Яндекс Карты».
К 20:30 ситуация на дорогах Перми стала менее напряженной. Сервис «Яндекс Карты» показывал пробки в шесть баллов. Наиболее сложной ситуация с движением остается на участке улицы Пушкина от Николая Островского до Комсомольского проспекта. Также движение серьезно затруднено на шоссе Космонавтов.
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