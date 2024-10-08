Пермь сковали десятибалльные дорожные пробки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В пробках стоял почти весь центр Перми
В пробках стоял почти весь центр Перми Фото:

В центральной части Перми к вечеру, 8 октября, были зафиксированы десятибалльные пробки на дорогах. Причинами послужили ремонтные работы и ряд незначительных ДТП.

«Пермь. Дорожная ситуация на 17:00 — пробки в 10 баллов. Движение затруднено на улице Ленина от Куйбышева до Локомотивной. Также затруднено движение по улицам Попова, Пушкина, Куйбышева, шоссе Космонавтов», — сообщал сервис «Яндекс Карты».

К 20:30 ситуация на дорогах Перми стала менее напряженной. Сервис «Яндекс Карты» показывал пробки в шесть баллов. Наиболее сложной ситуация с движением остается на участке улицы Пушкина от Николая Островского до Комсомольского проспекта. Также движение серьезно затруднено на шоссе Космонавтов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центральной части Перми к вечеру, 8 октября, были зафиксированы десятибалльные пробки на дорогах. Причинами послужили ремонтные работы и ряд незначительных ДТП. «Пермь. Дорожная ситуация на 17:00 — пробки в 10 баллов. Движение затруднено на улице Ленина от Куйбышева до Локомотивной. Также затруднено движение по улицам Попова, Пушкина, Куйбышева, шоссе Космонавтов», — сообщал сервис «Яндекс Карты». К 20:30 ситуация на дорогах Перми стала менее напряженной. Сервис «Яндекс Карты» показывал пробки в шесть баллов. Наиболее сложной ситуация с движением остается на участке улицы Пушкина от Николая Островского до Комсомольского проспекта. Также движение серьезно затруднено на шоссе Космонавтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...