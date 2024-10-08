В Тюмени в районе Старого Тобольского тракта построят завод

В Тюмени в районе Старого Тобольского тракта построят по производству газобетонных блоков. Такая информация указана в приказе городской администрации. Новое предприятие планируют возвести к 2040 году
«Планируется строительство склада под оборудование и производство газобетонных блоков общей площадью 9 900 квадратных метров. Срок — до 2040 года. Объекты жилого назначения отсутствует, размещение новых объектов не предусмотрено», — указано в документе.
Ранее URA.RU писало, что в районе улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта построят автовокзал и спортивно-концертный комплекс на 2000 мест. Реализация первой очереди должна быть произведена до 2040 года.
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