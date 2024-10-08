08 октября 2024

В Тюмени в районе Старого Тобольского тракта построят завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод в Тюмени достроят к 2040 году
Завод в Тюмени достроят к 2040 году Фото:

В Тюмени в районе Старого Тобольского тракта построят по производству газобетонных блоков. Такая информация указана в приказе городской администрации. Новое предприятие планируют возвести к 2040 году

«Планируется строительство склада под оборудование и производство газобетонных блоков общей площадью 9 900 квадратных метров. Срок — до 2040 года. Объекты жилого назначения отсутствует, размещение новых объектов не предусмотрено», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что в районе улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта построят автовокзал и спортивно-концертный комплекс на 2000 мест. Реализация первой очереди должна быть произведена до 2040 года.

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В Тюмени в районе Старого Тобольского тракта построят по производству газобетонных блоков. Такая информация указана в приказе городской администрации. Новое предприятие планируют возвести к 2040 году «Планируется строительство склада под оборудование и производство газобетонных блоков общей площадью 9 900 квадратных метров. Срок — до 2040 года. Объекты жилого назначения отсутствует, размещение новых объектов не предусмотрено», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что в районе улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта построят автовокзал и спортивно-концертный комплекс на 2000 мест. Реализация первой очереди должна быть произведена до 2040 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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