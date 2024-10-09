Тюменцев пугают ветром и гололедом

Снегопад в Тюмени превратиться в течение суток в метель
В Тюмени ночью и днем 11 октября ожидается неблагоприятная погода. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание! на юге Тюменской области 11 октября ночью и днем осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах гололед», — говорится в сообщении.
Уточняется, что снег будет сопровождать ветер силой 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -6 градусов, а днем воздух прогреется до 2 градусов по шкале Цельсия. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени выпал первый снег.
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