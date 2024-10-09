09 октября 2024

Тюменцев пугают ветром и гололедом

В Тюмени 11 октября ожидаются снегопад и сильный ветер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в Тюмени превратиться в течение суток в метель
Снегопад в Тюмени превратиться в течение суток в метель Фото:

В Тюмени ночью и днем 11 октября ожидается неблагоприятная погода. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание! на юге Тюменской области 11 октября ночью и днем осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах гололед», — говорится в сообщении.

Уточняется, что снег будет сопровождать ветер силой 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -6 градусов, а днем воздух прогреется до 2 градусов по шкале Цельсия. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени выпал первый снег

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени ночью и днем 11 октября ожидается неблагоприятная погода. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! на юге Тюменской области 11 октября ночью и днем осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах гололед», — говорится в сообщении. Уточняется, что снег будет сопровождать ветер силой 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -6 градусов, а днем воздух прогреется до 2 градусов по шкале Цельсия. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени выпал первый снег. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...