Тюмень вошла в важный федеральный топ-10

Суточное размещение в Тюмени обойдется туристам в среднем в 3100 рублей
Тюмень вошла в федеральный топ-10 городов, привлекательных для школьного туризма. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба «Авито Путешествия».
«В конце октября многие российские школьники уходят на каникулы и отправляются в семьями в поездки. Среди топ-10 городов, куда приезжают школьные группы, есть и Тюмень», — говорится в сообщении.
Отмечается, что город находится на 10 строчке списка. Первое место занимает Санкт-Петербург. А вот по стоимости проживания за сутки Тюмень занимает третью строчку, уступив по дешевизне лишь Самарской и Воронежской областям.
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