14 октября 2024

Тюмень вошла в важный федеральный топ-10

Тюмень заняла 10 место в рейтинге популярных у школьников туристических городов
© Служба новостей «URA.RU»
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Суточное размещение в Тюмени обойдется туристам в среднем в 3100 рублей
Суточное размещение в Тюмени обойдется туристам в среднем в 3100 рублей Фото:

Тюмень вошла в федеральный топ-10 городов, привлекательных для школьного туризма. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба «Авито Путешествия».

«В конце октября многие российские школьники уходят на каникулы и отправляются в семьями в поездки. Среди топ-10 городов, куда приезжают школьные группы, есть и Тюмень», — говорится в сообщении.

Отмечается, что город находится на 10 строчке списка. Первое место занимает Санкт-Петербург. А вот по стоимости проживания за сутки Тюмень занимает третью строчку, уступив по дешевизне лишь Самарской и Воронежской областям.

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Тюмень вошла в федеральный топ-10 городов, привлекательных для школьного туризма. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба «Авито Путешествия». «В конце октября многие российские школьники уходят на каникулы и отправляются в семьями в поездки. Среди топ-10 городов, куда приезжают школьные группы, есть и Тюмень», — говорится в сообщении. Отмечается, что город находится на 10 строчке списка. Первое место занимает Санкт-Петербург. А вот по стоимости проживания за сутки Тюмень занимает третью строчку, уступив по дешевизне лишь Самарской и Воронежской областям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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