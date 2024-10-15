Мечта или реальность: власти назвали сумму, которую в среднем зарабатывают тюменцы

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Тюменской области за первое полугодие 2024 года выросла и составила 79 300 рублей. Такие данные приводятся в отчете властей о социально-экономической ситуации в регионе.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-июнь 2024 года выросла на 16,9% к январю-июню 2023 года и составила 79,3 тысяч рублей. Реальная заработная плата составила 109,8% к аналогичному периоду прошлого года», — говорится в документе.
Среднедушевые доходы населения также увеличились: номинально они составили 48,4 тысячи рублей. Реальные доходы выросли на 109,1%.
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