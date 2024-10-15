15 октября 2024

Мечта или реальность: власти назвали сумму, которую в среднем зарабатывают тюменцы

Средняя номинальная зарплата в Тюменской области составила 79,3 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти заявили о росте зарплаты тюменцев
Власти заявили о росте зарплаты тюменцев Фото:

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Тюменской области за первое полугодие 2024 года выросла и составила 79 300 рублей. Такие данные приводятся в отчете властей о социально-экономической ситуации в регионе.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-июнь 2024 года выросла на 16,9% к январю-июню 2023 года и составила 79,3 тысяч рублей. Реальная заработная плата составила 109,8% к аналогичному периоду прошлого года», — говорится в документе.

Среднедушевые доходы населения также увеличились: номинально они составили 48,4 тысячи рублей. Реальные доходы выросли на 109,1%. 

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Средняя номинальная начисленная заработная плата в Тюменской области за первое полугодие 2024 года выросла и составила 79 300 рублей. Такие данные приводятся в отчете властей о социально-экономической ситуации в регионе. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-июнь 2024 года выросла на 16,9% к январю-июню 2023 года и составила 79,3 тысяч рублей. Реальная заработная плата составила 109,8% к аналогичному периоду прошлого года», — говорится в документе. Среднедушевые доходы населения также увеличились: номинально они составили 48,4 тысячи рублей. Реальные доходы выросли на 109,1%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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