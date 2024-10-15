15 октября 2024

В отдаленный тюменский район запустят автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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С ноября в коттеджный поселок поедет маршрут №38
С ноября в коттеджный поселок поедет маршрут №38 Фото:

В Тюмени в район СНТ «Звенящие кедры» в ноябре запустят автобус №38. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В район садоводческого общества „Звенящие кедры“ планируется запустить автобус маршрута № 38. Ориентировочно это ноябрь текущего года. Утвержденная схема маршрута будет размещена на сайте Тюменьгортранс», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в указанном коттеджном поселке установили 10 новых остановок общественного транспорта. Они расположены попарно: при движении из центра города и в обратном направлении.

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В Тюмени в район СНТ «Звенящие кедры» в ноябре запустят автобус №38. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В район садоводческого общества „Звенящие кедры“ планируется запустить автобус маршрута № 38. Ориентировочно это ноябрь текущего года. Утвержденная схема маршрута будет размещена на сайте Тюменьгортранс», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в указанном коттеджном поселке установили 10 новых остановок общественного транспорта. Они расположены попарно: при движении из центра города и в обратном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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