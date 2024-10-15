В отдаленный тюменский район запустят автобусы

С ноября в коттеджный поселок поедет маршрут №38
В Тюмени в район СНТ «Звенящие кедры» в ноябре запустят автобус №38. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В район садоводческого общества „Звенящие кедры“ планируется запустить автобус маршрута № 38. Ориентировочно это ноябрь текущего года. Утвержденная схема маршрута будет размещена на сайте Тюменьгортранс», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в указанном коттеджном поселке установили 10 новых остановок общественного транспорта. Они расположены попарно: при движении из центра города и в обратном направлении.
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