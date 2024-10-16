Власти Тюмени разрешили ветеранам СВО провести пикет из-за проблем в Перевалово

Подаренные участникам СВО дома должны подключить к сетям к 1 ноября
Тюменские власти разрешили жителям села Перевалово, где жалуются на проблемы с дорогами и подключением к электричеству, провести пикет. Об этом сообщается в группе «
Друзья, нам согласовали пикет! Но изменили место проведения. Это будет Сквер Комсомольский. 19 октября с 12:00 до 13:00», — указано в сообщении группы. К посту также прикреплен пост с письмом комитета по межнациональным отношениям города Тюмени.
Как ранее писало URA.RU, участникам СВО из Тюмени подарили в Перевалово дома без воды и электричества. После этого они обратились за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину, проблему взяли на контроль. В сентябре жители уже просили разрешение на проведение пикета. Но тогда им было в этом отказано. Как сообщал губернатор Тюменской области Александр Моор, новые дома подключат к сетям к 1 ноября.
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