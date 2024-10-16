Власти Тюмени разрешили ветеранам СВО провести пикет из-за проблем в Перевалово

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Подаренные участникам СВО дома должны подключить к сетям к 1 ноября
Подаренные участникам СВО дома должны подключить к сетям к 1 ноября Фото:

Тюменские власти разрешили жителям села Перевалово, где жалуются на проблемы с дорогами и подключением к электричеству, провести пикет. Об этом сообщается в группе «Новые дома в Перевалово» в соцсети «ВКонтакте». Митинг проведут в Комсомольском сквере.

«Друзья, нам согласовали пикет! Но изменили место проведения. Это будет Сквер Комсомольский. 19 октября с 12:00 до 13:00», — указано в сообщении группы. К посту также прикреплен пост с письмом комитета по межнациональным отношениям города Тюмени.

Как ранее писало URA.RU, участникам СВО из Тюмени подарили в Перевалово дома без воды и электричества. После этого они обратились за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину, проблему взяли на контроль. В сентябре жители уже просили разрешение на проведение пикета. Но тогда им было в этом отказано. Как сообщал губернатор Тюменской области Александр Моор, новые дома подключат к сетям к 1 ноября.

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Тюменские власти разрешили жителям села Перевалово, где жалуются на проблемы с дорогами и подключением к электричеству, провести пикет. Об этом сообщается в группе «Новые дома в Перевалово» в соцсети «ВКонтакте». Митинг проведут в Комсомольском сквере. « Друзья, нам согласовали пикет! Но изменили место проведения. Это будет Сквер Комсомольский. 19 октября с 12:00 до 13:00», — указано в сообщении группы. К посту также прикреплен пост с письмом комитета по межнациональным отношениям города Тюмени. Как ранее писало URA.RU, участникам СВО из Тюмени подарили в Перевалово дома без воды и электричества. После этого они обратились за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину, проблему взяли на контроль. В сентябре жители уже просили разрешение на проведение пикета. Но тогда им было в этом отказано. Как сообщал губернатор Тюменской области Александр Моор, новые дома подключат к сетям к 1 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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