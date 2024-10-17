Военному подарили LADA Grantа
Полпред УрФО Артем Жога во время своего визита в Тюмень подарил автомобиль участнику СВО, получившему ранение под Бахмутом. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Поздравляю! Не нарушайте правила дорожного движения»,– с такими словами полпред передал ключи бойцу Максиму Симонову, воевавшему под Бахмутом.
Военному достался отечественный автомобиль. Максиму Симонову подарили белую LADA Granta.
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