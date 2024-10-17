17 октября 2024

Полпред Жога подарил тюменскому бойцу СВО машину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Военному подарили LADA Grantа
Военному подарили LADA Grantа Фото:

Полпред УрФО Артем Жога во время своего визита в Тюмень подарил автомобиль участнику СВО, получившему ранение под Бахмутом. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Поздравляю! Не нарушайте правила дорожного движения»,– с такими словами полпред передал ключи бойцу Максиму Симонову, воевавшему под Бахмутом.

Военному достался отечественный автомобиль. Максиму Симонову подарили белую LADA Granta.

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Полпред УрФО Артем Жога во время своего визита в Тюмень подарил автомобиль участнику СВО, получившему ранение под Бахмутом. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Поздравляю! Не нарушайте правила дорожного движения»,– с такими словами полпред передал ключи бойцу Максиму Симонову, воевавшему под Бахмутом. Военному достался отечественный автомобиль. Максиму Симонову подарили белую LADA Granta.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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