В Тюмени зафиксированы девять ДТП
В Тюмени зафиксировано девять аварий, при этом пробки в городе оцениваются в девять баллов из десяти. Такая информация представлена на сервисе «Дубльгис».
«Тюмень, 18 октября. Пробки девять баллов», — сообщает 2GIS.
Сразу девять ДТП зафиксированы сервисом. Аварии отмечены на улицах Закалужская, Пермякова, Профсобзная, Мельникайте.
Аварии зафиксированы на центральных улицах города
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