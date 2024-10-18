Тюменцы из-за массовых ДТП встали в девятибалльные пробки. Скрин

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В Тюмени зафиксированы девять ДТП
В Тюмени зафиксированы девять ДТП Фото:

В Тюмени зафиксировано девять аварий, при этом пробки в городе оцениваются в девять баллов из десяти. Такая информация представлена на сервисе «Дубльгис».

«Тюмень, 18 октября. Пробки девять баллов», — сообщает 2GIS.

Сразу девять ДТП зафиксированы сервисом. Аварии отмечены на улицах Закалужская, Пермякова, Профсобзная, Мельникайте.

Аварии зафиксированы на центральных улицах города
Аварии зафиксированы на центральных улицах города
Фото:

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В Тюмени зафиксировано девять аварий, при этом пробки в городе оцениваются в девять баллов из десяти. Такая информация представлена на сервисе «Дубльгис». «Тюмень, 18 октября. Пробки девять баллов», — сообщает 2GIS. Сразу девять ДТП зафиксированы сервисом. Аварии отмечены на улицах Закалужская, Пермякова, Профсобзная, Мельникайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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