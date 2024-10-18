В ЯНАО завершились соревнования детей по управлению беспилотниками

В Ноябрьске (ЯНАО) завершились соревнования по управлению беспилотниками среди детей. Подобный конкурс проводился в округе впервые, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.
«В Ноябрьске завершились окружные соревнования для детей по управлению беспилотниками. У Ямала это первый такой опыт», — рассказал Артюхов в своем telegram-канале.
Глава ЯНАО отметил успехи ребят, которые за короткое время научились конструировать и программировать дроны, выполнять сложные маневры. Он также добавил, что сегодня возможность освоить эти навыки есть у школьников и студентов со всего Ямала.
Ранее URA.RU cообщало о проведении фестиваля беспилотной авиации в Ноябрьске. В его рамках местные жители смогли увидеть шоу дронов, которые выстраивались в различные фигуры в небе над городом.
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