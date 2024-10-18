18 октября 2024

В ЯНАО завершились соревнования детей по управлению беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подобный конкурс проводят на Ямале впервые
Подобный конкурс проводят на Ямале впервые Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) завершились соревнования по управлению беспилотниками среди детей. Подобный конкурс проводился в округе впервые, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. 

«В Ноябрьске завершились окружные соревнования для детей по управлению беспилотниками. У Ямала это первый такой опыт», — рассказал Артюхов в своем telegram-канале.

Глава ЯНАО отметил успехи ребят, которые за короткое время научились конструировать и программировать дроны, выполнять сложные маневры. Он также добавил, что сегодня возможность освоить эти навыки есть у школьников и студентов со всего Ямала. 

Ранее URA.RU cообщало о проведении фестиваля беспилотной авиации в Ноябрьске. В его рамках местные жители смогли увидеть шоу дронов, которые выстраивались в различные фигуры в небе над городом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) завершились соревнования по управлению беспилотниками среди детей. Подобный конкурс проводился в округе впервые, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.  «В Ноябрьске завершились окружные соревнования для детей по управлению беспилотниками. У Ямала это первый такой опыт», — рассказал Артюхов в своем telegram-канале. Глава ЯНАО отметил успехи ребят, которые за короткое время научились конструировать и программировать дроны, выполнять сложные маневры. Он также добавил, что сегодня возможность освоить эти навыки есть у школьников и студентов со всего Ямала.  Ранее URA.RU cообщало о проведении фестиваля беспилотной авиации в Ноябрьске. В его рамках местные жители смогли увидеть шоу дронов, которые выстраивались в различные фигуры в небе над городом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...