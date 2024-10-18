В Курганской области дачный дом сгорел из-за неисправности электросети

В СНТ Болдино Кетовского округа (Курганская область) сгорел дачный дом из-за аварийного режима электросети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
«По предварительной причине, дачный дом сгорел из-за аварийного режима электросети. Пожарные оперативно потушили возгорание на площади 80 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщили в telegram-канале ведомства.
В МЧС напомнили, что нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра и включать несколько приборов в удлинитель. Также не стоит использовать неисправное электрооборудование и перегружать сеть.
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В СНТ Болдино Кетовского округа (Курганская область) сгорел дачный дом из-за аварийного режима электросети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. «По предварительной причине, дачный дом сгорел из-за аварийного режима электросети. Пожарные оперативно потушили возгорание на площади 80 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщили в telegram-канале ведомства. В МЧС напомнили, что нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра и включать несколько приборов в удлинитель. Также не стоит использовать неисправное электрооборудование и перегружать сеть.