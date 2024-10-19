Тюменские бьюти-мастера подняли цены на свои услуги

20 октября 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Рост цен доходит до 500 рублей за услугу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мастера салонов красоты Тюмени подняли цены на свои услуги. В среднем рост составил 300 — 500 рублей за услугу. Об этом рассказали сами специалисты. «С нового года дорожает аренда, расходники, решили заранее изменить прайс, чтобы подготовить клиентов. В среднем цены вырастут на 300 — 500 рублей в зависимости от услуги. Например, маникюр с покрытием, меньше 2 000 уже стоить не будет», — рассказала владелица местного салона красоты Екатерина Иванова Предприниматель допускает, что из-за повышения цен многие клиенты примут решение уйти к мастерам на дому и таким образом сэкономить. Но, как рассказала Екатерина Иванова, из-за повышенного спроса цены могут взлететь и у тех специалистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мастера салонов красоты Тюмени подняли цены на свои услуги. В среднем рост составил 300 — 500 рублей за услугу. Об этом рассказали сами специалисты. «С нового года дорожает аренда, расходники, решили заранее изменить прайс, чтобы подготовить клиентов. В среднем цены вырастут на 300 — 500 рублей в зависимости от услуги. Например, маникюр с покрытием, меньше 2 000 уже стоить не будет», — рассказала владелица местного салона красоты Екатерина Иванова Предприниматель допускает, что из-за повышения цен многие клиенты примут решение уйти к мастерам на дому и таким образом сэкономить. Но, как рассказала Екатерина Иванова, из-за повышенного спроса цены могут взлететь и у тех специалистов.