19 октября 2024
18 октября 2024

Тюменские бьюти-мастера подняли цены на свои услуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон маникюра. Курган , маникюр
Рост цен доходит до 500 рублей за услугу Фото:

Мастера салонов красоты Тюмени подняли цены на свои услуги. В среднем рост составил 300 — 500 рублей за услугу. Об этом рассказали сами специалисты.

«С нового года дорожает аренда, расходники, решили заранее изменить прайс, чтобы подготовить клиентов. В среднем цены вырастут на 300 — 500 рублей в зависимости от услуги. Например, маникюр с покрытием, меньше 2 000 уже стоить не будет», — рассказала владелица местного салона красоты Екатерина Иванова

Предприниматель допускает, что из-за повышения цен многие клиенты примут решение уйти к мастерам на дому и таким образом сэкономить. Но, как рассказала Екатерина Иванова, из-за повышенного спроса цены могут взлететь и у тех специалистов.

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Мастера салонов красоты Тюмени подняли цены на свои услуги. В среднем рост составил 300 — 500 рублей за услугу. Об этом рассказали сами специалисты. «С нового года дорожает аренда, расходники, решили заранее изменить прайс, чтобы подготовить клиентов. В среднем цены вырастут на 300 — 500 рублей в зависимости от услуги. Например, маникюр с покрытием, меньше 2 000 уже стоить не будет», — рассказала владелица местного салона красоты Екатерина Иванова Предприниматель допускает, что из-за повышения цен многие клиенты примут решение уйти к мастерам на дому и таким образом сэкономить. Но, как рассказала Екатерина Иванова, из-за повышенного спроса цены могут взлететь и у тех специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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