Визит полпреда Жоги, а Моор поднял выплаты участникам СВО: 11 главных тюменских событий недели

Губернатор Моор поднял выплаты участникам СВО более чем в 2,5 раза

21 октября 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

В Тюмень на прошедшей неделе в рамках объезда регионов приехал новый полпред по УрФо Артем Жога. В это время глава области Александр Моор до 1,6 миллиона рублей увеличил выплаты участникам СВО. Об этом и других новостях в регионе с 14 по 20 октября — в материале URA.RU. Новый полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога 18 октября прибыл в Тюмень. Во время визита в фонд «Защитники Отечества» он подарил автомобиль участнику СВО, получившему ранение под Бахмутом. Боец получил белую LADA Granta. Также за помощью к полпреду обратился военный, который почти два года не может добиться признания ранения, полученного в зоне боевых действий. Жога пообещал помочь бойцу. В завершении полпред провел встречу с губернатором региона Александром Моором. Тюменский лидер в разговоре подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции и их семей является приоритетной в работе регионального правительства. Начиная с 17 октября единовременная выплата гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в специальной военной операции в Тюменской области увеличивается с 600 тысяч рублей до 1,6 миллиона. Соответсвующий документ подписал глава региона. Трех сотрудников компании «Тюмень Водоканал» обвинили в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По решению суда обвиняемые будут находиться под домашним арестом до 14 декабря 2024 года. Позднее все фигуранты дела написали явки с повинной. По данным собеседника агентства, речь идет о Евгении Марковских, Мурадбеге Магомедове и Александре Гарбузове. Руководство компании оказывает полное содействие региональному управлению ФСБ России по делу о коммерческом подкупе. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил URA.RU, что эти задержания не связаны с делом с дачи взятки директором местной строительной компании Алексеем Гоцыком заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину. В Тюмени заместителем главы города назначили Александра Ильина, ранее возглавлявшего управу Ленинского округа. Также департаментом городского хозяйства будет руководить Виталий Данилов. А исполняющей обязанности директора департамента культуры Тюменской области стала Анна Кривоносова. Ряд перестановок в регионе и его столице связаны с формированием нового правительства ХМАО. Его глава Руслан Кухарук пригласил своих коллег из Тюмени в новую вотчину. Так экс-заместитель департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Наталья Огородникова стала вице-губернатором ХМАО. Заместителем главы Югры в сфере финансового контроля за закупками назначен Андрей Пилипчук. Ранее он был вице-мэром Тюмени. Главой департамента соцразвития ХМАО назначен бывший депутат городской думы Тюмени Антон Терехин. Учитель школы №63 из Тюмени Елизавета более двух лет назад записала в личном telegram-канале видео с нелицеприятными выражениями о детях, которые в тот момент у нее учились. В беседе с журналистами она заявила, что в 2022 году только пришла работать в учебное заведение и ей сразу досталось пять трудных классов. После появления скандального ролика в соцсетях, педагог была уволена. Однако жители Тюмени встали на сторону учительницы и отметили, что работать с современными школьниками тяжело, так как часть из них никого не уважает. Ее бывшие ученики также стали в соцсетях просить вернуть педагога, а сама Елизавета извинилась за свои высказывания. Позже в ее защиту была создана петиция на сайте change.org. В Тюмени с 1 января 2025 года стоимость проезда в автобусах подорожает на рубль. При наличном расчете цена билета составит 32 рубля, при безналичном — 31 рубль. Власти областной столицы также со следующего года сделают платными парковки в районе улиц Мельникайте, Фабричной и Котовского, а к маю на озере Круглом будет обустроен городской пляж. Также в Тюмени появится подземный пешеходный переход через улицы Первомайская — Осипенко с выходом на набережную Туры. На завершающей стадии находится разработка проекта. В рамках развития КРТ в микрорайоне ДОК началось строительство ЖУ. Первая свая торжественно была забита 15 октября. В Тюмени риелтор назвала убийцей бойца СВО и отказалась сдавать квартиру его семье. Супруга обратилась в «Русскую общину». Фамилия и имя агента по недвижимости совпадают с именем и фамилией тюменца, которого в 2022 году осудили за фейки об армии РФ. Правоохранители уже проводят проверку по данному факту. В СИЗО отправили дебошира, который ранее кинул поднос в официанта одной из бургерных Тюмени. Вину в совершении преступления обвиняемый признал. Извинения потерпевшему принес. В целом за девять месяцев 2024 года количество совершенных убийств в Тюменской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,5%. Рост числа преступлений террористической направленности составил 87,5%. В Тюмени водители городских автобусов официально получили право на предоставление жилья от муниципалитета. Соответствующий документ подписал глава города Максим Афанасьев. Также работники ПАТП впервые получили повышенную зарплату. На норму рабочего времени она составляет 85 тысяч рублей. За сентябрь она возросла на 31% по сравнению с августом. В Тюменской области патент для приезжих из других стран специалистов будет стоить дороже с 1 января 2025 года. Соответствующее решение приняли депутаты Тюменской облдумы на заседании 17 октября. Цена вырастет более, чем на 1,5 тысячи рублей. За счет этого бюджет области получит дополнительно порядка 200 миллионов рублей. Тюменские застройщики пытаются сохранить достоинство на фоне краха рынка недвижимости. В других регионах цены на новостройки начали снижаться из-за, а в Тюмени стоимость квадратного метра продолжает дорожать. Все это может привезти к сильному падению продаж. В Тюмень скоро вернется снег. Осадки ожидаются в течение следующих десяти дней. Согласно прогнозу синоптиков, снег с дождем продлится с 22 по 24 октября.